BoA habilita vuelos especiales entre seis ciudades por alta demanda durante la semana patria

Ante el incremento en la demanda de viajes por la semana patria, la empresa Boliviana de Aviación (BoA) habilitó vuelos especiales entre el 31 de julio y el 4 de agosto, incorporando frecuencias adicionales que conectarán Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija y Cobija.

La programación contempla operaciones extraordinarias en distintas rutas y horarios durante los cinco días, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de pasajeros en este periodo de alta afluencia.

Desde la aerolínea informaron que los boletos pueden adquirirse a través de su página web, oficinas de venta y agencias de viajes autorizadas.

Asimismo, BoA recordó que la disponibilidad está sujeta a la capacidad de cada vuelo. "Cupos limitados y sujetos a disponibilidad", advirtió la empresa, al invitar a los usuarios a planificar con anticipación sus viajes durante las celebraciones de agosto.

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