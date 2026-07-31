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BoA habilita vuelos especiales entre seis ciudades por alta demanda durante la semana patria

La aerolínea estatal anunció frecuencias adicionales entre el 31 de julio y el 4 de agosto para conectar Santa Cruz, Cochabamba, 

Greyss Nery Pinaya Acarapi

31/07/2026 7:49

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Foto: Referencial. Pexels.
Bolivia

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Ante el incremento en la demanda de viajes por la semana patria, la empresa Boliviana de Aviación (BoA) habilitó vuelos especiales entre el 31 de julio y el 4 de agosto, incorporando frecuencias adicionales que conectarán Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija y Cobija.

La programación contempla operaciones extraordinarias en distintas rutas y horarios durante los cinco días, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de pasajeros en este periodo de alta afluencia.

Desde la aerolínea informaron que los boletos pueden adquirirse a través de su página web, oficinas de venta y agencias de viajes autorizadas. 

Asimismo, BoA recordó que la disponibilidad está sujeta a la capacidad de cada vuelo. "Cupos limitados y sujetos a disponibilidad", advirtió la empresa, al invitar a los usuarios a planificar con anticipación sus viajes durante las celebraciones de agosto.

Mira la programación en Red Uno Play

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