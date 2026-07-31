Gobernación cruceña exige una coparticipación del 50% tras la aprobación en el Senado del PGE 2026

"Celebro y felicito a los senadores que, tras más de 14 horas de sesión, aprobaron el proyecto de ley de adecuación del financiamiento de obligaciones públicas", afirmó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, al destacar el fin de cargas presupuestarias como el bono de vacunación y los prediarios. La autoridad remarcó que ahora corresponde a la Cámara de Diputados consolidar este avance para que el nivel central asuma finalmente las obligaciones que le corresponden.

Críticas severas al PGE Reformulado 2026

Al evaluar la coyuntura económica del país, Velasco mantuvo una postura crítica frente al Presupuesto General del Estado Reformulado 2026 al considerarlo insostenible para las finanzas nacionales. El gobernador advirtió que la norma plantea un déficit cercano al 10% del PIB en plena crisis y criticó que se mantenga el gasto en empresas estatales no esenciales a costa de generar más inflación.

Frente a este escenario regional, la autoridad departamental sostuvo que la prioridad debe centrarse en redistribuir de manera equitativa los ingresos fiscales de la nación.

"Las nueve gobernaciones dejaremos de asumir gastos que siempre correspondieron al nivel central del Estado", enfatizó Velasco al defender que las Entidades Territoriales Autónomas necesitan más recursos propios para atender las demandas ciudadanas.

La ruta hacia la coparticipación 50/50

Pensando en el mediano plazo, el gobernador planteó la necesidad de articular un frente común nacional de cara al debate presupuestario que arrancará en septiembre. El ejecutivo cruceño remarcó que la propuesta del 50/50 en coparticipación tributaria debe ser innegociable y aplicable de forma gradual por la autonomía de Bolivia.

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