Romer Saucedo atribuye el avance del crimen organizado a la ausencia del Estado

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que el avance del crimen organizado en las fronteras del país responde a una ausencia estructural del Estado y aclaró que la administración de justicia no tiene competencias para realizar tareas de seguridad ciudadana.

“La justicia no puede actuar ni entrar a hacer seguridad ciudadana. No es nuestra tarea. Esa es una obligación del Estado Central”, sostuvo Saucedo al referirse a la situación de inseguridad que afecta a varias regiones del país.

La autoridad señaló que, cuando no existe una presencia efectiva de las instituciones estatales, los grupos delictivos ocupan esos espacios. “Cuando hay esa desatención y esa ausencia de Estado, la criminalidad se apropia”, manifestó.

Consultado sobre la situación de San Matías, Saucedo rechazó que se estigmatice a la población por la acción de organizaciones criminales. “San Matías es una tierra hermosa. No podemos ponerle un título a una población por unos cuantos delincuentes. Esos delincuentes deben responder ante la justicia”, afirmó.

Asimismo, remarcó que la persecución del delito y el control de las fronteras son responsabilidades de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad.

Finalmente, el presidente del TSJ sostuvo que el abandono de las zonas fronterizas no es un problema reciente. “Sí, hay abandono, y no es de ahora. Durante muchos años. No solamente en San Matías, recorramos todas las fronteras del país; están abandonadas”, concluyó.

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