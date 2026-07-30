Confirman la identidad del policía fallecido tras nueva balacera en San Matías

El Comando Departamental de Policía de Santa Cruz confirmó el fallecimiento del subteniente Yerson Salazar Aliendres, cuya muerte consterna a la institución del orden. El trágico suceso se enmarca en la creciente violencia armada que azota a la franja fronteriza del municipio de San Matías, en Santa Cruz.

El violento tiroteo ocurrió en la localidad de Ascensión de la Frontera, donde los disparos causaron pánico generalizado entre los comunarios del lugar. En el sitio quedó abandonada una camioneta oscura con evidentes rastros de extrema violencia, dejando un saldo de dos muertos que eleva a seis las víctimas en la zona en menos de 24 horas.

Hipótesis del sangriento hecho

Los reportes preliminares indican que los agresores se desplazaban en motocicletas, empleando una táctica habitual de los crímenes por encargo en esta franja del país.

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