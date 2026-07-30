Audiencia cautelar de Medinaceli será este viernes; Fiscalía pide enviarlo a San Pedro

El Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 7° de La Paz señaló para este viernes 31 de julio de 2026, a las 10:00, la audiencia virtual de medidas cautelares del exministro de Hidrocarburos Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy.

La audiencia definirá su situación jurídica dentro del proceso abierto por el caso de la denominada gasolina desestabilizada o “gasolina basura”.

Tercera noche en celdas

Medinaceli permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde pasará su tercera noche consecutiva tras haber sido aprehendido el martes.

De acuerdo con el reporte, la audiencia cautelar fue confirmada hace algunos minutos y se desarrollará de manera virtual.

Fiscalía pide detención preventiva

El Ministerio Público solicitó la detención preventiva del exministro en el penal de San Pedro de La Paz, al sostener que existen elementos para sustentar la imputación formal.

Medinaceli fue imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos en los artículos 154 y 224 del Código Penal.

Caso gasolina desestabilizada

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades vinculadas al manejo, control y distribución de combustible observado, dentro del caso conocido como gasolina desestabilizada.

Será la autoridad judicial quien determine este viernes si acepta el pedido de detención preventiva planteado por la Fiscalía o si dispone otras medidas cautelares.

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