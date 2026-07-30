Un operativo conjunto de la Policía Boliviana y la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) permitió intervenir una farmacia ubicada en la ciudad de El Alto, donde se encontraron medicamentos vencidos, con fechas de caducidad adulteradas y material médico presuntamente reutilizado, poniendo en riesgo la salud de la población.

Denuncias por medicamentos vencidos

La intervención se realizó tras denuncias recibidas a través de las redes sociales del Comando Policial. En el lugar participaron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), personal de Escena del Crimen y funcionarios de Agemed, quienes procedieron al secuestro de los productos.

“Se encuentran medicamentos vencidos, en algunos casos las fechas de vencimiento han sido borradas o adulteradas. Lo que más nos llama la atención es la gran cantidad de jeringas y ampollas utilizadas, incluso con fecha de vencimiento desde el año 2019”, informó el comandante policial, Fernando Rojas.

Durante el operativo también fue aprehendida una persona, quien será investigada por la presunta comisión de delitos contra la salud pública. Según la autoridad policial, el implicado optó por guardar silencio durante la intervención.

Se incautó toda mercancía para investigación

Los investigadores encontraron medicamentos de uso frecuente, como diclofenaco, paracetamol y omeprazol, además de vitaminas y otros fármacos cuyas fechas de vencimiento habían sido alteradas o eliminadas para ocultar su caducidad.

“El personal de Agemed está colectando estas evidencias para que sirvan como prueba ante el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional. Las personas pagan por un medicamento en óptimas condiciones, no por uno que deteriore más su salud”, señaló Rojas.

Las autoridades continúan con la revisión del establecimiento para determinar la cantidad total de medicamentos irregulares y establecer las responsabilidades correspondientes dentro de la investigación.

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