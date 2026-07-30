Sector productivo lleva ante la OEA las consecuencias de los 53 días de bloqueos en Bolivia

Una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llegó a Bolivia para recoger testimonios de diferentes sectores sobre el impacto generado por los 53 días de bloqueos de caminos registrados en el país.

En Santa Cruz, representantes del sector productivo participaron de una reunión con la delegación internacional, donde expusieron las afectaciones económicas, sociales y productivas que dejaron las medidas de presión.

Klaus Frerking: “No se puede volver a paralizar la economía”

El presidente de la Cámara Agropecuaria, Klaus Frerking, señaló que el sector llegó a esta reunión para mostrar la situación que atravesaron productores, empresarios y ciudadanos durante las jornadas de bloqueo.

“Venimos a contar todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todos los derechos humanos que se vulneraron a cada uno de nosotros”, manifestó.

Frerking afirmó que las consecuencias alcanzaron a toda la población y no solo a un sector específico.

“Todos los bolivianos fuimos afectados. No hubo distinción de ningún boliviano”, expresó.

Alertan por mercados perdidos y cadenas productivas paralizadas

El representante agropecuario explicó que las pérdidas generadas durante los bloqueos todavía tienen efectos en la recuperación económica de varios sectores.

Señaló que algunas cadenas productivas continúan paralizadas y que muchas empresas aún no lograron recuperar su capital operativo.

“Todavía no han podido recuperar su capital operativo, más sumado a eso, el combustible. Entonces realmente estamos muy preocupados como sector agropecuario”, afirmó.

Además, advirtió que estas interrupciones afectan la posibilidad de recuperar mercados internacionales de exportación.

Pedido de apoyo para evitar nuevos conflictos

Frerking pidió que el acompañamiento de organismos internacionales permita fortalecer el diálogo y evitar que situaciones similares vuelvan a afectar al país.

“Esto no puede volver a surgir, no se pueden volver a perder vidas bolivianas, no se puede perder o paralizar totalmente la economía en el país”, sostuvo.

Agenda de la misión de la OEA en Bolivia

La delegación internacional mantiene reuniones con sectores empresariales, productivos y sociales para recopilar información sobre las consecuencias de los bloqueos y evaluar mecanismos que contribuyan a la estabilidad democrática.

En Santa Cruz, la misión tiene previsto reunirse con organizaciones como la Cainco y representantes del sector empresarial y productivo, quienes presentarán informes sobre pérdidas económicas, dificultades de abastecimiento y afectaciones a la actividad comercial.

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