BCB regulará compra y venta de dólares para evitar alzas bruscas del tipo de cambio

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, anunció que la entidad aprobará un reglamento para la compra y venta de divisas con el objetivo de intervenir en el mercado cambiario cuando se detecten movimientos excesivos en la cotización del dólar, en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

Explicó que la flexibilización cambiaria, vigente desde el 29 de junio, representa una transición histórica luego de más de 30 años de un tipo de cambio fijo. Por ello, aseguró que el BCB ha implementado diversas medidas para garantizar un proceso ordenado y evitar desequilibrios económicos.

Medidas aplicadas antes de la flexibilización

Espinoza recordó que el Banco Central inició este proceso desde principios de año con la unificación del mercado cambiario y la publicación del valor referencial del dólar.

Asimismo, destacó la modificación del encaje legal para controlar la liquidez en el sistema financiero, la devolución progresiva de depósitos en dólares retenidos, la adecuación de las posiciones cambiarias de los bancos y la regularización de operaciones heredadas de anteriores administraciones relacionadas con entidades financieras y compañías de seguros.

Según la autoridad, estas acciones permitieron preparar al sistema financiero para el cambio de régimen cambiario.

BCB detecta señales de alerta

Espinoza reconoció que el incremento del dólar oficial en las últimas semanas generó preocupación en la población; sin embargo, afirmó que la variación observada se encuentra dentro de los márgenes normales que experimentan los países cuando pasan de un régimen fijo a uno flexible.

No obstante, indicó que las recientes alzas activaron las primeras alertas dentro del Banco Central.

“Las últimas cotizaciones y los incrementos han activado en el Banco Central las primeras alertas. Estamos monitoreando diariamente la evolución del tipo de cambio para actuar cuando sea necesario”, sostuvo.

Intervención para evitar excesos

El presidente del BCB informó que el directorio aprobará un reglamento de compra y venta de dólares que permitirá intervenir en el mercado cuando existan “sobrerreacciones” en la cotización.

Aclaró que la entidad no busca fijar un techo o un piso para el dólar ni regresar al esquema de control del tipo de cambio, sino evitar fluctuaciones bruscas que afecten la actividad económica.

“No vamos a estabilizar el tipo de cambio, pero sí vamos a evitar sobrerreacciones. Cuando observemos movimientos excesivos, el Banco Central intervendrá”, afirmó.

Espinoza aseguró que la institución cuenta actualmente con 639 millones de dólares disponibles para realizar estas operaciones si fueran necesarias.

No habrá bandas ni límites para el dólar

La autoridad remarcó que en un régimen de cambio flexible no existen techos ni pisos establecidos para la cotización.

“El tipo de cambio va a subir y bajar. Debemos dejar atrás la idea de que el Banco Central mantendrá un valor fijo. Lo que vamos a hacer es evitar movimientos abruptos que generen distorsiones”, explicó.

Añadió que la evolución del dólar será determinada por la oferta y demanda del mercado, mientras que el BCB actuará únicamente cuando considere que existen reacciones exageradas.

Prevén ingreso de más de 1.000 millones de dólares

Espinoza también señaló que entre agosto y diciembre se espera el ingreso de al menos 1.000 millones de dólares provenientes del crédito acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de desembolsos de organismos internacionales.

Además, indicó que el financiamiento de 1.900 millones de dólares gestionado con el FMI fortalecerá las reservas internacionales y respaldará la balanza de pagos del país.

“Son recursos que permitirán sostener la política cambiaria y fortalecer las reservas internacionales”, señaló.

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