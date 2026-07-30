Proyecto de ley para aprobar acuerdo con el FMI será presentado a la Asamblea la próxima semana

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que el acuerdo anunciado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún debe cumplir dos pasos: la aprobación en la Asamblea Legislativa y el visto bueno del directorio del organismo internacional.

Según la autoridad, el Gobierno enviará la próxima semana un proyecto de ley al Legislativo para cumplir con lo establecido por la Constitución. Indicó que se pedirá celeridad para que el tratamiento no demore más de tres o cuatro semanas.

“El acuerdo total con el Fondo es un poquito más de 1.900 millones de dólares”, señaló Espinoza, al precisar que una primera parte, cercana a los $us 1.000 millones, podría llegar rápidamente una vez aprobada la operación en el Congreso y en el directorio del FMI.

Prevén paquete de $us 5.000 millones

El ministro explicó que el mayor impacto del acuerdo no está únicamente en los recursos del Fondo, sino en el financiamiento adicional que podría destrabarse desde otros organismos multilaterales.

De acuerdo con Espinoza, el respaldo técnico del FMI puede facilitar nuevos desembolsos para Bolivia y permitir una inyección cercana a $us 5.000 millones en los próximos tres o cuatro meses.

“Esto permite una reforma mucho más amplia, un programa de reformas mucho más amplio que lo que se logra con créditos normales”, afirmó.

Gobierno niega imposición de medidas

Consultado sobre las reformas contempladas en el programa económico, Espinoza sostuvo que no fueron impuestas por el FMI, sino planteadas por el propio Gobierno.

La autoridad mencionó entre los ejes del plan el ordenamiento fiscal, la modernización del régimen cambiario, el fortalecimiento del sistema financiero, la mejora de la productividad y la protección social.

“Este es un programa boliviano, planteado desde el Gobierno”, afirmó el ministro.

Subsidios y bonos

Espinoza también se refirió al sistema de subsidios y bonos. Señaló que el objetivo del Gobierno no es simplemente aumentar o reducir transferencias, sino hacer más eficiente el gasto público.

En el caso de los bonos, indicó que se trabaja en una depuración de beneficiarios y en la bancarización de los pagos para evitar irregularidades. Puso como ejemplo el Bono Juancito Pinto y dijo que se detectaron casos de tutores registrados con más de 60 niños a su cargo.

Sobre los subsidios, especialmente los vinculados a combustibles, reconoció que el sistema actual es vulnerable al contrabando y la corrupción.

“No podemos seguir teniendo el sistema de subsidios que tenemos, porque hoy día es muy proclive a la corrupción y al contrabando”, sostuvo.

PGE reformulado, listo para promulgación

Durante la entrevista, se informó al ministro que el Presupuesto General del Estado reformulado 2026 fue aprobado en sus estaciones en grande y en detalle en la Cámara de Senadores, por lo que quedó listo para su promulgación por parte del Órgano Ejecutivo.

Espinoza destacó la aprobación y afirmó que se trata de un hecho importante porque, según dijo, el presupuesto fue aprobado en un marco de debate democrático.

“El primero en 20 años, le diría yo, que ha sido aprobado sin rodillo parlamentario”, expresó.

Agenda 50/50

El ministro también se refirió al debate sobre la redistribución de recursos y competencias entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, conocido como agenda del 50/50.

Espinoza señaló que el Gobierno busca construir una nueva relación con gobernaciones y alcaldías, basada en una distribución más equitativa de recursos, obligaciones, competencias y responsabilidades.

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