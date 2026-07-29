La pista arde esta noche: Marianella vs. Daniel, un duelo que promete emoción y talento

La pista vuelve a encenderse con una batalla llena de talento, emoción y grandes desafíos. Los equipos buscarán conquistar al público para avanzar hacia una gala donde estará en juego un importante beneficio.
29/07/2026 19:46
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La competencia continúa en La Gran Batalla Superstars y esta noche llega un enfrentamiento que promete muchas emociones.
Marianella Molina junto a Fusión Dance y Daniel Pesce junto a Idols Dance subirán al escenario más grande de la televisión boliviana para demostrar todo su talento y luchar por mantenerse entre los favoritos del público.
Un duelo donde cada presentación cuenta
Los dos equipos llegan con un mismo objetivo: conseguir el apoyo del público y tener la oportunidad de avanzar a la gala especial donde podrán competir por un importante beneficio dentro de la competencia.
Cada movimiento, cada interpretación y cada detalle serán claves para convencer a quienes tienen la última palabra.
El público ya eligió al primer clasificado
Recordemos que hasta este miércoles, Carlos Marquina junto a su academia Stetic Dance se convirtió en el primer equipo elegido por el público para pasar a la gala del lunes.
Ahora, el resto de los participantes buscarán una nueva oportunidad durante las jornadas de miércoles y jueves.
¿Qué ritmo prepararon para esta noche?
La sorpresa está lista y los equipos llegarán con nuevas propuestas para conquistar el escenario.
No te pierdas una nueva noche de competencia en La Gran Batalla Superstars.
Hoy a las 20:45, solo por la señal de Red Uno.
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