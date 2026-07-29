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La gran batalla

La pista arde esta noche: Marianella vs. Daniel, un duelo que promete emoción y talento

La pista vuelve a encenderse con una batalla llena de talento, emoción y grandes desafíos. Los equipos buscarán conquistar al público para avanzar hacia una gala donde estará en juego un importante beneficio.

Red Uno de Bolivia

29/07/2026 19:46

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Marianella vs. Daniel, un duelo que promete emoción y talento
Bolivia

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La competencia continúa en La Gran Batalla Superstars y esta noche llega un enfrentamiento que promete muchas emociones.

Marianella Molina junto a Fusión Dance y Daniel Pesce junto a Idols Dance subirán al escenario más grande de la televisión boliviana para demostrar todo su talento y luchar por mantenerse entre los favoritos del público.

Un duelo donde cada presentación cuenta

Los dos equipos llegan con un mismo objetivo: conseguir el apoyo del público y tener la oportunidad de avanzar a la gala especial donde podrán competir por un importante beneficio dentro de la competencia.

Cada movimiento, cada interpretación y cada detalle serán claves para convencer a quienes tienen la última palabra.

El público ya eligió al primer clasificado

Recordemos que hasta este miércoles, Carlos Marquina junto a su academia Stetic Dance se convirtió en el primer equipo elegido por el público para pasar a la gala del lunes.

Ahora, el resto de los participantes buscarán una nueva oportunidad durante las jornadas de miércoles y jueves.

¿Qué ritmo prepararon para esta noche?

La sorpresa está lista y los equipos llegarán con nuevas propuestas para conquistar el escenario.

No te pierdas una nueva noche de competencia en La Gran Batalla Superstars.

Hoy a las 20:45, solo por la señal de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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