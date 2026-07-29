La emoción llegó al cierre de una nueva gala de La Gran Batalla Superstars, donde finalmente se revelaron los resultados de la votación del público tras las presentaciones de este martes.

Los equipos se enfrentaron al desafío de interpretar personajes elegidos por los seguidores del programa, dejando todo sobre el escenario en busca del apoyo de quienes siguen cada gala.

El público eligió a sus favoritos

Con los votos contabilizados, estos fueron los resultados de la jornada:

- Equipo menos votado:

Oriana Arredondo y Elite Dance

7,2% de los votos

- Segundo equipo menos votado:

Daniel Pesce e Idols Dance

9,6% de los votos

-Tercer equipo menos votado:

Nicol Salce y UN1TY

9,6% de los votos

-Segundo lugar:

Marianella Molina y Fusión Dance

30,1% de los votos

-Primer lugar:

Carlos Marquina y Stetic Dance

43,5% de los votos

Carlos Marquina asegura un lugar en la gala del lunes

Con el respaldo mayoritario del público, Carlos Marquina junto a Stetic Dance se convirtió en el primer equipo clasificado para la gala especial del lunes.

Ahora, el equipo tendrá la oportunidad de enfrentarse a otro participante destacado de la semana para luchar por un importante beneficio dentro de la competencia.

La competencia sigue más intensa que nunca

La decisión del público vuelve a demostrar que cada presentación puede cambiar el rumbo de la competencia.

Los equipos continúan preparándose para las próximas galas, donde deberán superar nuevos desafíos y conquistar nuevamente a los seguidores de La Gran Batalla Superstars.

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