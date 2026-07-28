Con actitud y energía, Oriana llega como Demi Lovato al escenario más grande de Bolivia

Junto a Elite Dance, la participante cumplió el desafío elegido por el público e interpretó “Heart Attack” con una puesta en escena llena de actitud y energía.
27/07/2026 22:05
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La emoción continuó en La Gran Batalla Superstars, donde el segundo equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Oriana Arredondo junto a Elite Dance.
Esta vez, la participante asumió un reto especial: interpretar a Demi Lovato, uno de los personajes más pedidos por el público a través de las redes sociales.
Con la canción “Heart Attack”, Oriana buscó reflejar la fuerza, personalidad y energía característica de la artista estadounidense, acompañada por una presentación visual que incluyó iluminación, coreografía y expresión corporal.
El jurado destacó la propuesta visual
Durante la evaluación, Elka Meyer resaltó las ideas del equipo y el trabajo realizado en la puesta en escena.
“Me gustan mucho las ideas del equipo y me encantó todo lo de las luces. Sé que cada movimiento mostraba expresión corporal”, comentó.
Sin embargo, también señaló algunos aspectos por mejorar, especialmente en la conexión durante toda la presentación y el manejo del lyp sinc.
“Al inicio se desconectó, pero lo importante es que reconectó. Siempre transmitan hasta el final”, recomendó.
Parecido y actitud sobre el escenario
Por su parte, Tito Larenti destacó que Demi Lovato era un personaje que se adaptaba muy bien a Oriana por el parecido físico y la energía que podía transmitir.
“Oriana, claramente era el personaje para vos porque hay un gran parecido”, afirmó.
El jurado también reconoció su trabajo corporal y sus movimientos, aunque señaló que todavía debe fortalecer la interpretación de la letra y la precisión en el lyp sinc.
“Corporalmente hubo los movimientos, a mí me gustó mucho, solo hay que trabajar más la letra”, explicó.
El desafío del equipo
Respecto a Elite Dance, Tito destacó el esfuerzo de los bailarines, pero señaló que pequeños errores individuales terminan afectando la presentación completa.
“El mínimo error los descoloca a todos. Hubo distracciones generales que hicieron que la presentación fuera correcta”, indicó.
El coach del equipo coincidió con las observaciones del jurado y aseguró que continuarán trabajando para mejorar esos detalles.
Oriana pide el apoyo del público
Al finalizar su presentación, Oriana agradeció el desafío propuesto por los seguidores y pidió continuar recibiendo su apoyo.
“Ustedes pidieron a Demi Lovato y lo hicimos muy bien. Apóyennos”, expresó.
Con esta presentación, Oriana Arredondo y Elite Dance demostraron que los pedidos del público también pueden convertirse en grandes retos dentro de La Gran Batalla Superstars.
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