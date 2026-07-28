Con actitud y energía, Oriana llega como Demi Lovato al escenario más grande de Bolivia

La emoción continuó en La Gran Batalla Superstars, donde el segundo equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Oriana Arredondo junto a Elite Dance.

Esta vez, la participante asumió un reto especial: interpretar a Demi Lovato, uno de los personajes más pedidos por el público a través de las redes sociales.

Con la canción “Heart Attack”, Oriana buscó reflejar la fuerza, personalidad y energía característica de la artista estadounidense, acompañada por una presentación visual que incluyó iluminación, coreografía y expresión corporal.

El jurado destacó la propuesta visual

Durante la evaluación, Elka Meyer resaltó las ideas del equipo y el trabajo realizado en la puesta en escena.

“Me gustan mucho las ideas del equipo y me encantó todo lo de las luces. Sé que cada movimiento mostraba expresión corporal”, comentó.

Sin embargo, también señaló algunos aspectos por mejorar, especialmente en la conexión durante toda la presentación y el manejo del lyp sinc.

“Al inicio se desconectó, pero lo importante es que reconectó. Siempre transmitan hasta el final”, recomendó.

Parecido y actitud sobre el escenario

Por su parte, Tito Larenti destacó que Demi Lovato era un personaje que se adaptaba muy bien a Oriana por el parecido físico y la energía que podía transmitir.

“Oriana, claramente era el personaje para vos porque hay un gran parecido”, afirmó.

El jurado también reconoció su trabajo corporal y sus movimientos, aunque señaló que todavía debe fortalecer la interpretación de la letra y la precisión en el lyp sinc.

“Corporalmente hubo los movimientos, a mí me gustó mucho, solo hay que trabajar más la letra”, explicó.

El desafío del equipo

Respecto a Elite Dance, Tito destacó el esfuerzo de los bailarines, pero señaló que pequeños errores individuales terminan afectando la presentación completa.

“El mínimo error los descoloca a todos. Hubo distracciones generales que hicieron que la presentación fuera correcta”, indicó.

El coach del equipo coincidió con las observaciones del jurado y aseguró que continuarán trabajando para mejorar esos detalles.

Oriana pide el apoyo del público

Al finalizar su presentación, Oriana agradeció el desafío propuesto por los seguidores y pidió continuar recibiendo su apoyo.

“Ustedes pidieron a Demi Lovato y lo hicimos muy bien. Apóyennos”, expresó.

Con esta presentación, Oriana Arredondo y Elite Dance demostraron que los pedidos del público también pueden convertirse en grandes retos dentro de La Gran Batalla Superstars.

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