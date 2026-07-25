"Fue accidental": Felcc revela detalles de la tragedia que dejó cuatro fallecidos durante un parto en Oruro

Una pareja, un recién nacido y un partero perdieron la vida dentro de un domicilio tras inhalar monóxido de carbono mientras asistían un trabajo de parto, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro, coronel Roger Montaño.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió luego de que el padre de familia acudiera a buscar al partero para ayudar a su esposa durante el nacimiento de su bebé. Para calentar el ambiente, habrían ingresado una estufa y una olla con agua y maíz al dormitorio donde se realizaba la asistencia.

“Todo ha sido accidental. Las personas se durmieron y, por la cocción, se quemó el contenido de la olla. Eso es lo que produjo el monóxido de carbono. Las personas llegaron a fallecer juntamente con la señora que estaba en trabajo de parto, el enfermero y el padre de familia”, explicó Montaño. explicó el coronel Montaño.

La autoridad señaló que, durante el proceso de investigación, se verificó que no existían signos de violencia en los cuerpos. “Ninguno de los tres tenían signos de violencia o algún tipo de hematomas que podrían referirse a algún tipo de agresión”, afirmó.

El jefe policial señaló que el hallazgo se produjo cuando uno de los hijos de la pareja recibió una alerta de un familiar debido a que el padre no respondía las llamadas.

“El día de hoy en la mañana el muchacho recibió una llamada de su señor tío, quien le indicó que su papá no contestaba el teléfono. Es así que ingresa al dormitorio, intenta abrir la habitación y, por una ventana que existía en el lugar, logra ingresar. Ahí se percata de que su señor padre y su señora madre ya estaban sin signos vitales”, relató.

La Felcc y el equipo multidisciplinario llegaron hasta la zona 25 de Julio, en el sector noreste de la ciudad de Oruro, donde realizaron el levantamiento de los cuerpos. El médico forense determinó que la causa de muerte fue la inhalación de monóxido de carbono generado por la combustión de la olla que quedó encendida.

En medio de la tragedia, la pareja deja a dos menores en la orfandad: un adolescente de 16 años y un niño de 9 años.

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