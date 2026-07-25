La competencia por el beneficio de la semana continuó en La Gran Batalla Superstars y el segundo equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Oriana Arredondo junto a Elite Dance.

Con la energía de la canción “Cuatro Veinte” de Emilia, el equipo presentó una puesta en escena llena de actitud, baile y una imagen más sólida, dejando en evidencia el crecimiento que han tenido durante la competencia.

El jurado destaca su evolución y seguridad

Para Tito Larenti, Oriana demostró compromiso y una mayor conexión con la música, aunque todavía tiene detalles por seguir trabajando.

“Creo que Oriana tiene hambre de música. Te noto cómoda y se nota tu compromiso. Hay menos miedo al desplazamiento, siento que estás trabajando mucho”, comentó.

Además, destacó la mejora del equipo y la importancia de mantener la energía durante toda la presentación.

“El equipo me gustó mucho más que la vez anterior, estuvieron más ensamblados y parejos”.

Una presentación más limpia y confiada

Elka Meyer resaltó la evolución del grupo y aseguró que esta vez se mostraron mucho más relajados sobre el escenario.

“Como equipo se los ve mucho más relajados. Los pasos y cambios estuvieron mucho más limpios, se vio mucho mejor y se la ve mucho más segura”, afirmó.

Por su parte, Quimey del Río destacó el progreso de Oriana y su interpretación del personaje.

“Hay mejoras evidentes. Se nota el progreso y me gustó que incorporaste la postura de la artista. La letra mejoró y no vi nada grave, has hecho un buen trabajo”.

“Te robaste la mirada”: el reconocimiento de Gabriela Zegarra

La jurado Gabriela Zegarra fue contundente al destacar la actitud de Oriana durante la presentación.

“Esta vez se sentía más seguro, lo disfrutaron y el trend salió correcto. Para mí te robaste la mirada con tu actitud Oriana, tenías gran confianza. Cuando te la crees es ¡wow!, algo que no deja de mirarte”.

Oriana agradece a su equipo

Luego de recibir los comentarios del jurado, Oriana expresó su felicidad y agradeció el esfuerzo de sus compañeros.

“Muchas gracias a todos, me siento súper bien. Gracias a mi equipo que se esfuerza al 100 por ciento todo el tiempo”.

Con esta presentación, Oriana Arredondo y Elite Dance demostraron que la confianza, la disciplina y el trabajo en equipo pueden marcar la diferencia en la recta final de La Gran Batalla Superstars.

Mira la programación en Red Uno Play