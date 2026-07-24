Nayar advierte procesos administrativos a funcionarios en Salud que no se presentaron a trabajar

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, cuestionó el paro de 72 horas protagonizado por los trabajadores de salud de los centros de primer, segundo y tercer nivel, y responsabilizó al dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores de Salud, Roberto “Pimpo” Hurtado, por la medida de presión que afectó la atención médica en la capital cruceña.

Nayar informó que se realizaron controles al personal durante la jornada de paro y anunció que los trabajadores que no cumplieron con sus funciones serán sujetos a procesos administrativos.

“Se hicieron 819 verificaciones, de las cuales 11 personas fueron identificadas”, indicó.

El paro de 72 horas fue convocado por los trabajadores de salud exigiendo el pago de un bono de vacunación que, según el Gobierno Municipal, fue cancelado días atrás.

Salen a la luz denuncias sobre el dirigente Roberto “Pimpo” Hurtado

Durante un contacto con Que No Me Pierda, Nayar afirmó que recibió denuncias de personas que aseguran que Hurtado tiene familiares trabajando como funcionarios del sistema público de salud.

“Lamentamos que la cara de este paro injustificado sea el señor Pimpo Hurtado, porque nos llegó una denuncia donde se manifestaba que este señor habría tenido familiares trabajando en distintas esferas del sector salud. Esto quedó evidenciado porque incluso manifestó que sí tiene familiares trabajando”, declaró Nayar.

La autoridad edil calificó como “indignante y vergonzoso” que se continuó con la medida de presión mientras, según afirmó, el sistema sanitario enfrenta dificultades y se habrían atendido compromisos pendientes con el sector.

“Tenemos un sistema de salud colapsado y, a pesar de cumplirse con las deudas que existían, este señor sigue gestando este tipo de hechos que perjudican a las familias cruceñas”, manifestó.

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