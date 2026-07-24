Claros acusa a asambleístas de “levantar la mano sin saber qué están aprobando”

Las diputadas Lissa Claros, de Alianza Libre, y Sandra Rivero, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), expresaron su preocupación por la aprobación de nuevos créditos en la Asamblea Legislativa y advirtieron que el país estaría ingresando en un proceso de sobreendeudamiento sin un plan económico claro.

Claros fue más dura al cuestionar el rol de varios legisladores y afirmó que muchos asambleístas estarían aprobando normas sin conocer a profundidad su contenido.

“No se puede seguir levantando la mano por levantar la mano. Hay que ser responsables con Bolivia”, sostuvo la diputada.

“Levantan la mano sin saber”

La legisladora de Alianza Libre aseguró que en la Asamblea no existe un verdadero debate sobre los créditos y leyes que se están aprobando.

“No hay debate, no hay análisis, no hay diálogo, no hay consenso”, afirmó Claros, al señalar que varios parlamentarios cambian de posición durante las sesiones.

La diputada fue más allá y lanzó una dura crítica contra sus colegas: “Hay muchos parlamentarios que levantan la mano sin saber lo que están levantando”.

Según Claros, esta situación refleja una falta de responsabilidad legislativa en un momento económico delicado para el país.

Rivero advierte falta de planificación

Por su parte, la diputada Sandra Rivero coincidió en que el problema no es únicamente la deuda, sino la ausencia de un plan de reestructuración económica.

Rivero señaló que los préstamos deberían tener objetivos específicos vinculados a la autosuficiencia del Estado, el mercado interno y el aparato productivo.

“No es la deuda por la deuda, tiene que haber un plan, incluso un plan de contingencia, y eso es lo que no existe”, afirmó.

La diputada del PDC también cuestionó el comportamiento de algunos legisladores durante las sesiones y dijo que, tras los cuartos intermedios, varios parlamentarios cambian de postura.

Cuestionan “alineamiento” en la Asamblea

Rivero afirmó que algunos legisladores parecen actuar bajo una lógica de alineamiento político para aprobar lo que se les instruya.

“Parece que hay un alineamiento y el alineamiento es: hay que levantar la mano para aprobar lo que haya que aprobar, y no funciona así”, sostuvo.

La diputada advirtió que algunos parlamentarios estarían actuando más como operadores del Ejecutivo que como representantes nacionales.

Piden control ciudadano a legisladores

Ambas diputadas pidieron mayor responsabilidad a los parlamentarios y llamaron a la ciudadanía a fiscalizar cómo votan sus representantes, especialmente los diputados uninominales.

Claros desafió a quienes aprobaron los créditos a explicar públicamente sus fundamentos técnicos, sociales y económicos.

“Yo reto a muchos parlamentarios que han levantado la mano a que hagamos un debate público abierto y me den sus explicaciones sólidas de por qué han aprobado este crédito”, expresó.

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