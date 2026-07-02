Comisión aprueba el PGE Reformulado 2026 con modificaciones

El proyecto del Presupuesto General del Estado reformulado 2026 fue aprobado en comisión y ahora pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La diputada Sandra Hinojosa, de Alianza Popular, y el diputado José Luis Porcel, de Libre, informaron que el documento incorporó tres modificaciones al proyecto inicial antes de avanzar a la siguiente etapa legislativa.

Los ajustes están relacionados con el área de salud, el presupuesto asignado a las universidades y la emisión de bonos soberanos.

Cambios en salud y vacunas

Uno de los puntos incorporados al proyecto tiene que ver con la reasignación de recursos al Ministerio de Salud, con el objetivo de fortalecer la distribución de medicamentos y vacunas.

Desde la Asamblea se explicó que esta responsabilidad debe ser asumida por el nivel central del Estado, debido a la situación económica crítica que atraviesan las gobernaciones por la disminución de recursos provenientes del IDH.

“El IDH va disminuyendo, no tiene recursos. Las gobernaciones están en una situación crítica. Por lo tanto, eso tiene que ser competencia del Ministerio de Salud”, señaló una de las legisladoras.

Presupuesto para universidades

Otro de los cambios está vinculado al presupuesto asignado a las universidades públicas.

Los legisladores indicaron que este punto fue parte de las modificaciones introducidas al proyecto reformulado, en atención a las demandas del sistema universitario y la necesidad de garantizar recursos para su funcionamiento.

Control a emisión de bonos soberanos

El tercer ajuste establece una limitación al Ejecutivo respecto a la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional.

Según explicaron, la Asamblea Legislativa deberá autorizar este tipo de operaciones, que anteriormente podían gestionarse mediante resolución ministerial.

“Estamos de acuerdo con que se hagan las gestiones, pero que tenga el aval de la Asamblea Legislativa, como todo ingreso de divisas que llega al país”, sostuvo el diputado José Luis Porcel.

Proyecto irá al pleno

Tras su aprobación en comisión, el PGE reformulado 2026 será remitido al pleno de la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatido y sometido a votación.

Los legisladores señalaron que el tratamiento del proyecto será clave para atender necesidades urgentes en salud, educación superior y control del endeudamiento externo.

Con estas modificaciones, el presupuesto reformulado avanza en su trámite legislativo en medio de un contexto económico marcado por la reducción de ingresos, necesidades de financiamiento y demandas de distintos sectores.

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