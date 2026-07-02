Alcaldesa de Mapiri pide investigar operativo de la AJAM que terminó con disparos

La alcaldesa de Mapiri, Eloísa Piza, pidió una investigación urgente y minuciosa tras los hechos registrados en su municipio durante la presencia de una comisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que habría llegado para realizar tareas de control en áreas mineras.

La autoridad municipal expresó su preocupación por los incidentes ocurridos a plena luz del día, en medio de la población, y señaló que el hecho generó zozobra entre vecinos, estudiantes y autoridades locales.

“Lamentablemente el día de hoy hemos tenido estos hechos que han puesto en zozobra a toda la población”, afirmó Piza.

Alcaldía no fue informada de la comisión

Piza señaló que el Gobierno Municipal de Mapiri no tenía conocimiento previo sobre la llegada de la comisión de la AJAM, situación que, a su criterio, debió ser coordinada con autoridades locales, policiales y fiscales del municipio.

La alcaldesa indicó que se enteraron de los hechos a través de redes sociales y por reportes posteriores, por lo que pedirán explicaciones formales a la AJAM.

“Tendríamos que tener la comunicación de esa entidad para hacer cualquier operativo en nuestro municipio”, sostuvo.

Solicitan comisión de fiscales

La autoridad municipal informó que ya se enviaron notas al Ministerio de Gobierno, al Comando Departamental de la Policía y al Fiscal Departamental para solicitar una investigación que permita establecer qué ocurrió, quiénes participaron y por qué se produjeron los incidentes.

Piza indicó que también pedirán a la AJAM un informe sobre la comisión que llegó al municipio, las personas que participaron y el motivo específico de su presencia en la zona.

“Queremos solicitar una comisión de fiscales que investigue estos hechos en nuestro municipio”, señaló.

Suspendieron clases por seguridad

La alcaldesa informó que, debido a la situación de riesgo y a los reportes sobre disparos, se determinó suspender clases en algunas unidades educativas, principalmente en zonas cercanas al desplazamiento de los vehículos involucrados.

Piza señaló que la prioridad del municipio fue resguardar la seguridad de la población, especialmente de niños y estudiantes.

“Si ha habido disparos, no podíamos poner en riesgo a nuestra población”, manifestó.

Reportan dos personas heridas por caídas

De acuerdo con la alcaldesa, un informe del centro de salud reportó dos personas heridas, aunque aclaró que las lesiones habrían sido producto de caídas durante la huida y no por impacto de arma de fuego.

La autoridad evitó atribuir responsabilidades y remarcó que corresponde a la Fiscalía y a la Policía establecer los hechos.

Piden coordinación para evitar nuevos conflictos

Piza señaló que en Mapiri ya se registraron anteriormente conflictos vinculados a áreas mineras, por lo que consideró necesaria una mayor coordinación institucional para evitar nuevos hechos de violencia o confusión.

La alcaldesa remarcó que el municipio no busca parcializarse con ningún sector, sino garantizar seguridad, tranquilidad y una investigación transparente.

“No tenemos parcialización con nadie, solamente queremos evitar que se suscite nuevamente este tipo de hechos en nuestro municipio”, afirmó.

La autoridad indicó que Mapiri retornó a la calma durante la noche, aunque insistió en que se requiere una explicación oficial de las instancias competentes para esclarecer lo ocurrido.

Mira la programación en Red Uno Play