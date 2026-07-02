Marianella Molina y Fusion Dance quedan sentenciados en Superstars

La gala de este miércoles en La Gran Batalla Superstars cerró con una nueva sentencia dentro de la semana dedicada a las canciones de despecho.

Después de las presentaciones de Carlos Marquina junto a Stetic Dance, Marianella Molina junto a Fusion Dance y La Sabrosa junto a Un1ty, la jueza Elka Meyer tuvo la difícil tarea de anunciar qué equipo quedaría en zona de riesgo para el viernes.

En esta dinámica, cada noche uno de los jueces define al equipo sentenciado, que deberá esperar la jornada del viernes para conocer si finalmente tendrá que defender su permanencia y evitar ser nominado a la gala de eliminación.

Elka Meyer anunció la sentencia

Antes de dar su decisión, Elka Meyer destacó el nivel de los tres intérpretes que pasaron por el escenario, pero remarcó que la competencia no depende solo del participante principal, sino también del trabajo conjunto con la academia.

“Hemos tenido tres intérpretes muy buenos, y todo es un trabajo en equipo. Tiene que haber una conexión y equilibrio”, señaló la jurado.

Luego, anunció su determinación final.

“Esta noche quien va a ser sentenciado es el equipo de Marianella Molina y Fusion Dance”, expresó.

Segundo equipo sentenciado de la semana

Con esta decisión, Marianella Molina y Fusion Dance se convierten en el segundo equipo sentenciado de la semana.

Hasta el momento, Alejandro Pinedo y Suri Academy ya se encontraban en esta condición, luego de haber sido enviados a sentencia por Gabriela Zegarra en la primera gala de despecho.

Ahora, ambos equipos deberán esperar la definición del viernes, cuando se conocerá quiénes tendrán que defender su lugar en la competencia y evitar avanzar hacia la gala de eliminación.

Una gala cargada de emociones

La noche tuvo momentos de tensión, observaciones técnicas y también una presentación muy aplaudida por parte de La Sabrosa y Un1ty, que cerraron la gala con una propuesta cargada de emoción.

Sin embargo, la decisión final de Elka Meyer estuvo enfocada en la necesidad de equilibrio entre intérprete y academia, un aspecto clave dentro de La Gran Batalla Superstars.

La competencia continúa cada vez más exigente, y los equipos saben que un error puede llevarlos directamente a sentencia.

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