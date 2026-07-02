Marianella interpretó a Fey, pero el jurado observó fallas de coordinación

La gala de despecho continuó en La Gran Batalla Superstars con la presentación de Marianella Molina junto a la academia Fusion Dance, quienes llegaron al escenario con una propuesta inspirada en Fey y su canción “Azúcar amargo”.

El equipo apostó por una puesta en escena con energía pop, interpretación y narrativa, en una noche donde cada detalle cuenta para evitar la sentencia del viernes.

El jurado valoró el personaje de Marianella

Gabriela Zegarra destacó el trabajo de personaje de Marianella, señalando que la participante suele construir bien sus interpretaciones sobre el escenario.

“Siento que el personaje salió muy bien, siempre lo trabajas muy bien”, expresó.

Sin embargo, la jurado observó que dentro de la academia hubo momentos irregulares y que el equipo perdió fuerza en algunos pasajes.

“En la academia siento que hubo algo raro, hubo momentos en que se perdía. En el equipo hace falta”, señaló.

Tito Larenti observó fallas de lip sync

Tito Larenti reconoció el esfuerzo interpretativo de Marianella, pero fue crítico con el trabajo de lip sync durante la presentación.

“Marianella, trabajas mucho en la interpretación, pero siento que hizo falta el lip sync. Fallaste en algunos momentos”, indicó.

Sobre Fusion Dance, el jurado fue más contundente y señaló que la presentación no logró convencerlo.

“El equipo hoy no me gustó nada. Hubo problemas de ritmo”, afirmó.

Elka Meyer pidió más coordinación

Elka Meyer valoró que el equipo haya intentado contar una historia en escena, un elemento que consideró importante dentro de la competencia.

“Me gusta que cuenten historias y eso se valora”, comentó.

No obstante, también observó varias fallas de coordinación en la academia, advirtiendo que ese tipo de errores puede afectar fuertemente una presentación.

“Chicos del equipo, ustedes tuvieron muchas fallas de coordinación. El problema de descoordinar mucho es grave”, sostuvo.

Quimey del Río destacó la energía de Fey

Quimey del Río también realizó observaciones sobre el inicio de la presentación, especialmente por el trabajo de lip sync cuando Marianella estaba de espaldas.

“El lip sync al inicio, siendo de espaldas, no me gustó mucho”, señaló.

Aun así, destacó que la energía del personaje estuvo presente y que la propuesta tuvo solidez en varios momentos.

“La energía de Fey sí estaba, me pareció sólido, pero hay que trabajar”, agregó.

Marianella promete mejorar

Tras escuchar las devoluciones del jurado, Marianella reconoció que los nervios pudieron influir en algunos errores de la presentación.

“Hemos ensayado mucho, creo que fueron los nervios, pero vamos a mejorar”, expresó.

Con esta presentación, Marianella Molina y Fusion Dance sumaron una nueva participación en la semana de despecho, aunque quedaron con observaciones importantes en coordinación, ritmo y lip sync.

La competencia continúa y la decisión final de la noche estará en manos de Elka Meyer, quien deberá definir qué equipo será sentenciado para el viernes.

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