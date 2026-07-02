El jurado valoró la evolución de Carlos, pero pidió más trabajo en personaje

La Gran Batalla Superstars arrancó una nueva gala cargada de emoción, interpretación y despecho. En esta noche, los participantes volvieron al escenario con el desafío de transmitir historias de desamor a través de la música, el baile y la actuación.

El primer equipo en presentarse fue Carlos Marquina junto a la academia Stetic Dance, quienes interpretaron “Hubo alguien”, de Marc Anthony.

La presentación combinó energía, presencia escénica y una propuesta coreográfica con ritmo latino, aunque el jurado observó detalles importantes que deberán ser trabajados para las próximas galas.

Tito Larenti observó fallas en el lip sync

Tito Larenti fue directo en su devolución y señaló que Carlos todavía debe mejorar el trabajo de lip sync, uno de los aspectos más exigidos dentro de la competencia.

“Carlos, el tema lip sync es algo que sigues fallando. Pareciera que te esforzaras por recordar la letra, por tus gestos y cómo lo dices. Hay algo ahí que te hace olvidar el lip sync”, expresó.

El jurado también indicó que el personaje aún no fue completamente creíble, aunque reconoció una mejora respecto a anteriores presentaciones.

“En el tema de personaje no fue creíble del todo, pero sí fue mejor de lo que has presentado. Tienes que practicar, no estuvo mal”, agregó.

Sobre la academia Stetic Dance, Tito destacó la energía del grupo, pero pidió más constancia en el trabajo.

“Lo que me gusta es la energía que ustedes transmiten, se nota que tienen la actitud, pero falta constancia de trabajo. Chicos, hay que trabajar”, remarcó.

Elka Meyer valoró la presencia escénica

Elka Meyer, quien esta noche tiene la responsabilidad de definir qué equipo quedará sentenciado para el viernes, valoró que Carlos haya intentado sostener el personaje sobre el escenario.

“El personaje estuvo y eso se valora”, señaló.

Sin embargo, también observó que el ritmo no parecía ser el punto más fuerte del equipo y pidió mayor atención a la técnica.

“Siento que no es su ritmo fuerte, pero tienen que tener en cuenta el tema de la técnica. En algunos momentos fueron muy bonitos. No es que ustedes no puedan hacerlo, son realmente buenos, tienen presencia escénica y tienen que seguir trabajando”, comentó.

Gabriela Zegarra pidió seguridad desde el inicio

Gabriela Zegarra destacó la variedad de la coreografía, pero señaló que al inicio de la presentación se notaron algunos problemas.

“En el tema de baile hay una variedad de coreografía, pero al principio sí se notó que hubo problemas”, indicó.

La jurado también pidió a Carlos mayor seguridad desde el arranque de la canción y más solidez en la construcción del personaje.

“En el tema del personaje sí había cosas que mejorar. Tienes que estar seguro desde que empiezas la canción”, afirmó.

Quimey del Río destacó el cierre

Quimey del Río valoró especialmente el tramo final de la presentación y felicitó al equipo por ese momento.

“El conjunto me gustó mucho al final y los felicito”, expresó.

No obstante, coincidió con sus compañeros en que el lip sync sigue siendo un punto débil y recomendó a Carlos entregarse más a la letra.

“Ya se dijo lo del lip sync, faltó la letra. Otra cosa que sí noté es que había el cuerpo y la fisicalidad, pero tienes que entregarte más a la letra”, señaló.

Una noche con sentencia en manos de Elka Meyer

Con esta presentación, Carlos Marquina y Stetic Dance abrieron una nueva gala de despecho en La Gran Batalla Superstars, donde cada equipo busca evitar caer en sentencia.

Esta noche, la decisión estará en manos de Elka Meyer, quien deberá definir cuál de los equipos quedará sentenciado para el viernes y estará en riesgo de acercarse a la gala de eliminación.

La competencia continúa subiendo de intensidad y cada detalle puede marcar la diferencia entre seguir a salvo o quedar en zona de peligro.

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