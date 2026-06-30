¡Noche de Superstars! Daniel Pesce y Alejandro Pinedo abren una nueva semana de competencia

La emoción continúa en La Gran Batalla Superstars. Esta noche arranca una nueva semana de competencia y los equipos volverán al escenario para demostrar todo su talento, energía y capacidad artística frente al jurado y el público.

En esta gala, Daniel Pesce junto a la academia Idols Dance se enfrentarán con fuerza y presencia escénica, mientras que Alejandro Pinedo junto a Suri Academy buscarán conquistar la pista con carisma, ritmo y una espectacular puesta en escena.

Ambos equipos llegan con el objetivo de sorprender, defender su lugar en la competencia y destacarse dentro de una nueva temática que promete exigir creatividad, interpretación y mucha entrega sobre el escenario.

Nueva semana de competencia

Después de una intensa gala de eliminación, La Gran Batalla Superstars abre una nueva etapa cargada de expectativa. Cada presentación será clave para sumar puntos, convencer al jurado y ganarse el respaldo del público.

En la pasada gala del lunes, Guadalupe Núñez y la academia New Dance se despidieron de la competencia tras un duro duelo de talento, dejando claro que ningún equipo tiene asegurada su permanencia.

Una gala imperdible por Red Uno

La noche promete emociones, sorpresas y presentaciones de alto nivel. Daniel Pesce e Idols Dance, junto a Alejandro Pinedo y Suri Academy, serán los encargados de encender el escenario en una nueva jornada de La Gran Batalla Superstars.

No te pierdas el programa de esta noche, desde las 20:30, por la señal de Red Uno.

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