Carlos Marquina, Marianella Molina y La Sabrosa compiten esta noche en Superstars

La emoción continúa en La Gran Batalla Superstars. Esta noche llega una nueva gala de competencia y el escenario volverá a llenarse de talento, interpretación, drama y mucha fuerza escénica.

La temática de esta semana son las canciones de despecho, por lo que cada equipo deberá demostrar no solo baile y coordinación, sino también sentimiento, actuación y capacidad para transmitir la historia de cada canción.

En esta nueva jornada se presentarán Carlos Marquina junto a la academia Stetic Dance, Marianella Molina junto a la academia Fusion Dance y La Sabrosa junto a la academia Un1ty.

Una noche clave para evitar la sentencia

La dinámica de esta semana aumenta la presión sobre los participantes. Cada noche, uno de los jueces tiene la responsabilidad de decidir cuál de los equipos será sentenciado.

El equipo elegido quedará en riesgo y deberá esperar la definición del viernes, cuando se conocerá quiénes deberán defender su permanencia y evitar ser nominados a la gala de eliminación.

Hasta el momento, Alejandro Pinedo y Suri Academy ya fueron sentenciados por decisión de la jueza Gabriela Zegarra, luego de su presentación en la primera gala de despecho.

Tres equipos buscan conquistar al jurado

Carlos Marquina y Stetic Dance llegan con el reto de mostrar presencia escénica, conexión con la canción y una puesta en escena capaz de impactar al jurado.

Marianella Molina y Fusion Dance buscarán defender su lugar en la competencia con una presentación cargada de emoción, técnica y entrega sobre el escenario.

Por su parte, La Sabrosa y Un1ty intentarán encender la gala con energía, actitud y una interpretación que conecte con la temática del despecho.

La competencia se pone más intensa

Cada gala se vuelve más decisiva en La Gran Batalla Superstars. Los equipos saben que un error puede llevarlos a sentencia y dejarlos a un paso de la eliminación.

La noche promete emociones, sorpresas y presentaciones cargadas de sentimiento, en una semana donde el despecho será el protagonista principal.

No te pierdas La Gran Batalla Superstars esta noche, desde las 20:30, por la señal de Red Uno.

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