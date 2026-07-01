Voluntarios mantienen la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela: "Estamos en una batalla contra reloj"

A una semana del terremoto que sacudió a Venezuela, las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas, donde cientos de voluntarios trabajan junto a equipos nacionales e internacionales con la esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros.

El creador de contenido y voluntario Jeckson Durán, quien participa en las tareas de rescate en Caracas, afirmó que la situación sigue siendo crítica y que aún existen posibilidades de hallar sobrevivientes.

"Hasta el día de hoy todavía estamos encontrando personas con vida debajo de los escombros", aseguró durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, en la que relató que recientemente fueron rescatadas 149 personas con vida, entre ellas varios niños, en un edificio de La Guaira donde inicialmente no habían llegado brigadas de rescate.

Otro voluntario explicó que uno de los principales problemas es la falta de personal técnico especializado para intervenir en edificios colapsados.

"Aquí hay voluntarios, pero no hay cuerpos especializados ni suficientes equipos técnicos para atender los derrumbes", manifestó. Añadió que actualmente civiles, estudiantes, obreros y rescatistas trabajan de manera coordinada para remover escombros y asistir a las familias afectadas.

El voluntario también destacó el apoyo brindado por equipos internacionales, entre ellos rescatistas provenientes de México y Qatar, quienes colaboran en las operaciones de búsqueda.

Por su parte, el creador de contenido denunció presuntas irregularidades en el manejo de algunas donaciones y afirmó que existen videos difundidos en redes sociales que mostrarían el desvío de ayuda y el saqueo de pertenencias en zonas afectadas.

Ambos voluntarios coincidieron en que la solidaridad de la población y la ayuda internacional han sido fundamentales para sostener las tareas de rescate y asistencia humanitaria, al tiempo que hicieron un llamado a mantener el apoyo mientras continúan las operaciones de búsqueda.

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