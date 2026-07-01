Daniel Pesce interpretó a Juan Gabriel y recibió observaciones del jurado

Arrancó una nueva semana de competencia en La Gran Batalla Superstars y esta vez el escenario se llenó de emoción, drama e interpretación con una temática marcada por canciones de despecho.

La nueva dinámica aumenta la tensión dentro del programa: cada noche, uno de los jueces tendrá la responsabilidad de decidir cuál de los equipos que se presente quedará sentenciado y estará a un paso de llegar a la gala de eliminación.

Este viernes se definirá cuáles de los cuatro equipos sentenciados deberán defender su permanencia en la competencia. En esta primera noche, la decisión estará en manos de Gabriela Zegarra.

Daniel Pesce abrió la noche con Juan Gabriel

El primer equipo en presentarse fue Daniel Pesce junto a la academia Idols Dance, quienes asumieron el reto de interpretar a Juan Gabriel con la canción “Yo no nací para amar”.

La presentación combinó baile, actuación, lip sync y una puesta en escena cargada de dramatismo, en una noche donde el jurado evaluó especialmente la capacidad de transmitir sentimiento y sostener el personaje.

El jurado pidió más interpretación y conexión

Durante su evaluación, Tito Larenti destacó que Daniel observó varios elementos del personaje, aunque remarcó que Juan Gabriel requiere mucho cuidado en los gestos, ademanes y desplazamientos sobre el escenario.

“Observaste mucho a Juan Gabriel y hay que tomar en cuenta que tiene muchos ademanes. En el escenario, cuando no se tiene mucho cuidado, ciertos movimientos pueden ir más allá. También hay que tener cuidado con las caminatas”, señaló.

El jurado también pidió al equipo disfrutar más la presentación y no quedar pendiente únicamente de la reacción de los jueces.

“No esperen el resultado mirando solo a los jueces. Disfruten la canción, traten de hacernos entender y métanse en la presentación. El crecimiento y el trabajo se nota; lo que necesitamos son buenas presentaciones que se queden para rememorar”, agregó.

Elka Meyer valoró el uso del escenario, los detalles visuales y el esfuerzo del equipo, aunque también observó aspectos técnicos en las caminatas.

“Me gusta cuando usan todo el escenario. Me gustaron los detalles de las manos y las luces. Las chicas tienen que tener cuidado con las caminatas. Este personaje es un poco difícil, pero se esforzaron. No estuvo mal”, comentó.

Gabriela Zegarra observó falta de personaje

Gabriela Zegarra, quien tiene la responsabilidad de sentenciar en esta noche, fue directa en su devolución. Reconoció la creatividad de la coreografía, pero consideró que faltó mayor conexión con el personaje y la emoción de la canción.

“No hubo todo el personaje, hay que trabajarlo. En la coreografía fue muy creativa, pero siento que pudieron haber sentido mucho más la canción”, expresó.

Quimey del Río también destacó la propuesta visual y el trabajo de lip sync, aunque coincidió en que todavía falta afinar la interpretación.

“A mí me gustó la propuesta con las luces, el lip sync estuvo muy bien. Lo que faltaría ajustar es la esencia del personaje, cómo interpretas y cómo muestras el sentimiento con el rostro. Hay que trabajar un poco más la gestualidad, pero ha sido un buen trabajo”, señaló.

Daniel: “Voy a pelearla”

Tras la presentación, Daniel Pesce reconoció la dificultad de interpretar a Juan Gabriel y aseguró que seguirá trabajando para mejorar.

“El rostro de él es sumamente difícil. Su rostro dice una cosa y la boca otra, es una combinación extraña, pero voy a pelearla. Practicamos mucho el lip sync, hubo algunos errores y vamos a seguir peleándola”, afirmó.

Con esta presentación, Daniel Pesce e Idols Dance dieron inicio a una nueva semana de competencia en La Gran Batalla Superstars, donde el despecho, la interpretación y la emoción serán claves para evitar la sentencia.

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