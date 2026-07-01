El jurado destacó la evolución de Alejandro, pero pidió más precisión al equipo

La primera gala de despecho de La Gran Batalla Superstars cerró este martes con la presentación de Alejandro Pinedo junto a Suri Academy, quienes llegaron al escenario con una propuesta inspirada en Jambao y la canción “Lo que me duele”.

El equipo apostó por una puesta en escena cargada de energía, teatro, baile y sentimiento, en una noche donde la interpretación, el lip sync y la capacidad de transmitir desamor fueron claves para la evaluación del jurado.

El jurado destacó la evolución

Elka Meyer fue una de las primeras en resaltar el avance del equipo, destacando que se notó mayor compromiso en la presentación.

“Sí hay una evolución, el equipo se está poniendo las pilas y me gustó mucho la actuación, porque eso es realmente el desamor”, señaló.

Sin embargo, también recomendó investigar más sobre el estilo de la cumbia, para no quedarse únicamente en movimientos básicos.

“Hay que investigar las cumbias, todas son distintas. Tienen que utilizar mucho más que los pasos básicos”, agregó.

Gabriela Zegarra valoró la energía

Gabriela Zegarra destacó la fuerza general de la presentación y el trabajo escénico del equipo, aunque observó algunos momentos desordenados dentro de la coreografía.

“Hubo una gran energía en general. Hubo varias tomas, había una bailarina que estaba perdida, pero hay que trabajar”, comentó.

Sobre Alejandro, la jurado indicó que todavía falta profundizar en el personaje, aunque reconoció que el lip sync logró convencerla.

“En el tema del personaje todavía me falta, pero el tema del lip sync sí me convenció el show”, afirmó.

Observaciones técnicas para los bailarines

Tito Larenti fue más crítico con algunos aspectos técnicos de la presentación, especialmente con el manejo del tempo por parte de los bailarines.

“Para un bailarín estar fuera de tempo es muy malo. Entiendo que quisieron recrear la pasión de sábado, pero tienen que saber hacerlo y tienen que trabajar. No es posible que el bailarín no esté bailando a tempo”, señaló.

Aun así, valoró el trabajo de Alejandro y aseguró que vio una mejora respecto a su presentación anterior.

“El lip sync sí estaba bien trabajado y me gustó mucho más que tu anterior presentación”, expresó.

Piden más expresión y emoción contenida

Quimey del Río también destacó la incorporación de teatro y baile dentro de la propuesta, además del trabajo de lip sync de Alejandro.

“A mí también me gustó que incorporaron teatro y baile. Ale, muy bien el lip sync”, dijo.

Sin embargo, observó que faltó canalizar mejor las expresiones del rostro para acercarse más a la esencia del artista.

“Siento que faltó canalizar las expresiones del rostro. El artista lleva una expresión casi melancólica, pero no se mostró eso. Faltaba contener esa emoción”, explicó.

También recomendó tener cuidado con no caer únicamente en la imitación y trabajar más la fisicalidad y los detalles interpretativos.

Alejandro habló del trabajo realizado

Tras recibir la devolución del jurado, Alejandro Pinedo explicó que se concentró mucho en estudiar al artista y entender lo que quería transmitir.

“Me he concentrado mucho y he practicado. He prestado mucha atención a cómo estaba el artista para mostrar sus expresiones. Trato de entender qué es lo que siente el personaje”, comentó.

Con esta presentación, Alejandro Pinedo y Suri Academy cerraron una noche marcada por el despecho, la emoción y la exigencia del jurado, en una semana donde cada equipo deberá luchar para evitar la sentencia y seguir en competencia.

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