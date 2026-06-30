Más de 100 fraternidades participarán en la Entrada de la Virgen del Carmen en Santa Cruz

Julio llegará cargado de fe, tradición y folclore en Santa Cruz de la Sierra. La comunidad de residentes paceños ya ultima los detalles de la Festividad de la Virgen del Carmen 2026, una de las celebraciones culturales y religiosas más importantes del calendario, que reunirá a miles de bailarines, músicos y devotos en honor a la considerada Patrona de Bolivia.

La agenda festiva contempla diversas actividades religiosas y culturales que se desarrollarán durante todo el mes de julio y culminarán el sábado 1 de agosto con la Gran Entrada Folclórica de la Virgen del Carmen, que tendrá como escenario el Cambódromo de Santa Cruz.

Los organizadores informaron que más de 100 fraternidades folclóricas participarán en la entrada principal, donde se podrán apreciar danzas tradicionales de Bolivia, como la Morenada, Caporales, Diablada, Tinku, Tobas y otras expresiones del patrimonio cultural del país.

Calendario de actividades

Las celebraciones comenzarán con la tradicional novena, que se desarrollará del 4 al 14 de julio, acompañada por actos religiosos y la procesión en honor a la Virgen del Carmen.

Posteriormente, el 26 de julio se realizará la Pre-Entrada Folclórica, organizada por la Asociación de Conjuntos Folklóricos Virgen del Carmen (ASCOFOVIC), que recorrerá la Doble Vía a La Guardia, entre el cuarto y sexto anillo, como antesala de la gran festividad.

Finalmente, el 1 de agosto, el Cambódromo será escenario de la Entrada Mayor, considerada el momento más esperado de la celebración, donde miles de danzarines recorrerán el circuito con coloridos trajes, bandas de música y expresiones de fe que cada año congregan a una multitud de espectadores.

Los organizadores invitaron a la población a ser parte de esta tradicional celebración, que fortalece la identidad cultural boliviana y convierte a Santa Cruz en un punto de encuentro para residentes paceños y visitantes de distintas regiones del país.

"Santa Cruz, ciudad hospitalaria, te espera", es el mensaje con el que los organizadores convocan a vivir una fiesta que une devoción, cultura y tradición en una de las expresiones folclóricas más representativas de Bolivia.

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