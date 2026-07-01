La primera noche de despecho en La Gran Batalla Superstars cerró con una decisión clave. Después de las dos presentaciones de la gala, la jueza Gabriela Zegarra fue la encargada de definir cuál de los equipos quedaría sentenciado.

En esta nueva dinámica de competencia, cada noche uno de los jueces deberá elegir a uno de los equipos participantes para enviarlo a sentencia. Al final de la semana, se definirá cuáles de los equipos sentenciados deberán defender su permanencia en la gala de eliminación.

Tras evaluar las presentaciones de Daniel Pesce junto a Idols Dance y Alejandro Pinedo junto a Suri Academy, Gabriela Zegarra tomó la decisión final de la noche.

“Hubo muchas mejoras, pero es evidente que todavía hay mucho trabajo que hacer. Es por eso que quien se va a sentencia del viernes es Alejandro Pinedo y Suri Academy”, dijo la jurado.

Una sentencia que aumenta la tensión

Con esta determinación, Alejandro Pinedo y Suri Academy quedan en una posición delicada dentro de la competencia. El equipo deberá esperar hasta el viernes para conocer si finalmente será enviado a la gala de eliminación.

Durante su presentación, Alejandro y Suri Academy interpretaron “Lo que me duele”, de Jambao, en una puesta en escena que recibió comentarios positivos por su energía y lip sync, pero también observaciones sobre el tempo, la expresión del personaje y la precisión del equipo.

Por su parte, Daniel Pesce e Idols Dance lograron superar esta primera noche sin quedar sentenciados, tras presentar “Yo no nací para amar”, de Juan Gabriel.

La competencia se pone más exigente

La semana del despecho recién comienza y la tensión aumenta en La Gran Batalla Superstars. Cada equipo deberá demostrar evolución, interpretación y fuerza escénica para evitar caer en sentencia.

Este viernes se conocerá cuáles de los equipos sentenciados deberán defender su permanencia en la competencia, en una gala que promete emociones fuertes y mucha presión sobre el escenario.

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