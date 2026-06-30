Video: así rescataron a Luna, la perrita que sobrevivió al terremoto en Venezuela

En medio de la tragedia causada por el terremoto en Venezuela, una historia de esperanza conmovió a los equipos de rescate y a miles de personas. "Luna", una perrita que permanecía atrapada entre los escombros de las Residencias Bravamar, fue rescatada con vida tras una intensa operación.

El emotivo rescate ocurrió el lunes, cuando rescatistas y voluntarios lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba la mascota, sepultada entre los restos del edificio colapsado.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios socorristas escalando cuidadosamente la estructura derrumbada para alcanzar a la perrita. En la operación participaron varias personas que avanzaron entre paredes fracturadas, balcones inestables y montones de escombros hasta poner a Luna a salvo.

El edificio presentaba graves daños estructurales, con parte del techo y las paredes completamente colapsadas, lo que convirtió el rescate en una labor de alto riesgo.

Tras ser liberada, Luna fue recibida con aplausos y muestras de emoción por parte de los rescatistas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de las labores de búsqueda de sobrevivientes.

Mientras continúan los operativos en las zonas afectadas por el sismo, el rescate de la perrita recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, aún pueden surgir historias que devuelven la esperanza.

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