"Rechazamos todo intento de desestabilización": Santiago Peña expresa su respaldo a Rodrigo Paz en el Mercosur

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y rechazó cualquier intento de desestabilización contra el Gobierno boliviano durante su intervención en la Cumbre del Mercosur.

Respaldo a la democracia

En su intervención, centrado principalmente en la integración regional y las asimetrías económicas dentro del bloque, Peña hizo referencia a la situación política en Bolivia y manifestó el apoyo de su país al Gobierno democráticamente electo.

"Con el presidente Rodrigo Paz en esta mesa afirmo nuestro más firme rechazo a todo intento de desestabilizar la hermana nación de Bolivia", afirmó el mandatario paraguayo.

Peña sostuvo que Paraguay respalda plenamente al presidente boliviano y a su administración, señalando que fue elegida mediante elecciones libres y democráticas.

Asimismo, reiteró la importancia de preservar el Estado de derecho y la estabilidad institucional como pilares fundamentales para el desarrollo de la región.

Mercosur, una herramienta de cooperación

Durante su intervención, el jefe de Estado paraguayo también defendió la integración regional, pidió mayor justicia dentro del Mercosur y reclamó un trato más equitativo para los países con menores condiciones logísticas, como Paraguay y Bolivia.

El mandatario insistió en que el bloque regional debe fortalecer la solidaridad entre sus miembros y evitar que las asimetrías económicas limiten las oportunidades de desarrollo.

"Seguimos creyendo en el Mercosur porque puede convertirse en el bloque que sea la envidia del resto del mundo", señaló.

Las declaraciones fueron realizadas en presencia de los mandatarios de los países miembros del Mercosur, en una sesión en la que también se abordaron temas relacionados con comercio, inversiones, integración regional y fortalecimiento democrático.

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