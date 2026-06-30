Peña exige un reparto equitativo de las cuotas del Mercosur a la UE por "justicia"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, exigió este martes el reparto equitativo de los cupos de exportación entre todos los miembros del Mercosur a la Unión Europea (UE) por una "cuestión de justicia" e instó a sus socios a borrar las "asimetrías" en la aplicación del acuerdo comercial entre ambos bloques.



"Paraguay sostiene su posición sobre la distribución de las cuotas", dijo Peña en su discurso de apertura de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur en la ciudad de Luque.



El líder conservador aseguró que la demanda "no es un capricho", sino "una cuestión de justicia", al explicar que Paraguay es un país sin litoral marítimo, algo que -dijo- "impone costos logísticos más elevados" para sus exportaciones.



Paraguay se opone a la distribución de las cuotas basada únicamente en "criterios de comercio histórico", como propusieron algunos socios en las reuniones preparatorias del Mercosur del sábado y domingo.



"¿Para qué sirve un acuerdo de libre comercio que reproduce las asimetrías que ya existen en lugar de corregirlas? Cuando hablamos de cuotas no pedimos privilegios, pedimos equidad y por eso pedimos que se reconozca esa diferencia, la que hoy nos separa", zanjó el mandatario.



Peña, quien entregará este martes la Presidencia temporal del Mercosur al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, lamentó que la implementación del acuerdo de asociación entre la UE y el bloque suramericano, cuyo pilar comercial entró en vigor el pasado 1 de mayo, le haya dejado "un sabor amargo" a Paraguay, al indicar que pensó que "todos" los países iban a ganar con el pacto.



"Lastimosamente yo no presté el voto de Paraguay para que el bloque se beneficiará y luego dejáramos la integración de lado", afirmó.



El líder paraguayo recordó que el Mercosur "reconoció las asimetrías de dos países grandes", Brasil y Argentina, frente a naciones más pequeñas como Uruguay y Paraguay, pero advirtió que "esas asimetrías no han desaparecido".



En enero pasado, el Mercosur firmó con la UE un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global. EFE

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