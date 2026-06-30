Lula anuncia 100 millones de dólares anuales para el fondo de convergencia del Mercosur

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que destinará 100 millones de dólares anuales al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), principal instrumento financiero del bloque para reducir asimetrías entre sus miembros.



"Estamos listos para lanzar el Focem 2 y aumentar la contribución brasileña con un aporte de 100 millones de dolares anuales a lo largo de una década", comentó Lula durante su intervención en la apertura de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, en la ciudad paraguaya de Luque.



El mandatario destacó que, desde su creación en 2004, el Focem "ya financió" más de mil kilómetros de carreteras, 680 kilómetros de líneas ferroviarias, 750 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, y 100 kilómetros de red de saneamiento básico.



"En la actual coyuntura, el Mercosur es una necesidad estratégica", insistió el mandatario brasileño, uno de los principales defensores de la unión aduanera.



En ese sentido, celebró que durante esta edición de la cumbre se lanzará la nueva asociación económica del bloque con Japón y sostuvo que "en breve" harán lo mismo con China, para seguir acercándose "a los mercados más dinámicos del planeta".



Asimismo, destacó la futura incorporación de Bolivia, que aún permanece en proceso de adhesión, al grupo conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un hecho que calificó como "un paso más para reducir las asimetrías".



El anuncio de la nueva contribución del Gobierno brasileño al mecanismo regional fue adelantada este lunes por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, durante una reunión en Asunción y formalizada por Lula durante su intervención en la Cumbre del Mercosur con los jefes de Estado del bloque económico.



La nueva estrategia de aportar 100 millones de dólares anuales representa un cambio respecto a una propuesta que preveía reducir el tamaño del fondo a unos 30 millones de dólares al año, una idea que había enfrentado resistencia por parte de Paraguay y Uruguay.



Lula afirmó que el bloque "permanece como principal espacio institucional en una región cada vez más polarizada" y que debe protegerse "por encima de cualquier divergencia ideológica".



"No podemos subestimar el valor de nuestras conquistas. No siempre avanzamos a la velocidad que deseamos pero el Mercosur permanece como un principal espacio institucional en una región cada vez mas polarizada", dijo.



En tanto, reforzó la necesidad de "actuar como bloque" y manifestó que "ningún país del Mercosur ganará mas libertad de acción por medio de alineamientos automáticos o elecciones excluyentes".



Además de la negociación del nuevo Focem, la agenda de la cumbre de este martes está marcada por la entrega de Paraguay de la titularidad pro témpore del bloque a Uruguay, la implementación del acuerdo con la UE, y la gran ausencia del mandatario argentino, Javier Milei.EFE

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