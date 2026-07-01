La Cámara Regional de Despachantes de Aduana asegura que el nuevo tipo de cambio flexible favorece el ingreso de divisas al país

El Banco Central de Bolivia fijó la cotización del dólar en Bs 9.76 para este martes 30 de junio, luego de que el gobierno puso en vigencia el tipo de cambio flexible. Esta medida, establecida inicialmente por el Ministerio de Economía en la resolución ministerial 245 busca estabilizar el mercado financiero nacional mediante un sinceramiento de las variables económicas reales.

El Lic. Raúl Obando, presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, afirmó que "la aplicación del tipo de cambio flexible establecida por el gobierno viene a sincerar la economía, es una medida que ya se venía aplicando en el comercio exterior boliviano".

El líder empresarial explicó que a los exportadores ya se les aplicaba el tipo de cambio paralelo en sus compras externas, por lo que la resolución actual oficializa una realidad preexistente.

DS 5646: Mitigación del impacto arancelario

Obando aclaró que el tipo de cambio flexible, sumado a las disposiciones del Decreto Supremo 5646, es decir, a la reducción del arancel, llegan a mitigar el impacto de la aplicación del nuevo tipo de cambio oficial establecido en el país.

La normativa gubernamental aprobada redujo en cinco puntos porcentuales las alícuotas del Gravamen Arancelario para todo el universo de importaciones hasta fines de 2027. "Sobre el Decreto Supremo 5646. Es un alivio para el sector exportador", destacó el representante de los despachantes aduaneros, valorando positivamente el paquete de medidas complementarias.

Divisas y sostenibilidad de la economía

El ingreso constante de moneda extranjera al sistema financiero formal es el factor crítico para garantizar el éxito de esta transición económica, indica Obando.

El presidente de la Cámara sectorial enfatizó con optimismo que "con seguridad esto favorece al ingreso de divisas al país", apuntando a una regulación natural de los flujos monetarios.

Para que este escenario se sostenga en el tiempo, se requiere un esfuerzo conjunto que involucre tanto al sector público como a los actores privados. Obando advirtió que "toda medida tiene que venir acompañada de una estrategia donde intervengan todos los sectores económicos del país", evitando depender exclusivamente de los créditos internacionales.

El fin de la especulación cambiaria

Las proyecciones institucionales apuntan a que los sectores informales, como los cambistas, comiencen a alinearse progresivamente a las cotizaciones oficiales del Banco Central. El especialista concluyó señalando que "esto viene a eliminar la especulación" de manera definitiva, permitiendo que el precio real de la divisa sea determinado de forma transparente por las fuerzas del mercado.

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