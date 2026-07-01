Empresarios piden reunión urgente con el Gobierno: "Se necesitan soluciones"

Representantes de las cámaras empresariales del país acordaron solicitar una reunión urgente con el Gobierno para plantear una agenda de medidas económicas y legales destinadas a enfrentar la crisis que atraviesa Bolivia, marcada por la escasez de divisas, el desabastecimiento de combustibles y las pérdidas ocasionadas por más de 50 días de bloqueos.

El expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barbery, informó que el encuentro se realizó en Cochabamba con la participación de líderes empresariales de distintos sectores, quienes coincidieron en la necesidad de actuar con mayor rapidez para atender la situación económica del país.

"Todos los sectores hemos sufrido en mayor o menor grado, pero también estamos dispuestos a poner el hombro por el país. Lo único que sabemos hacer los empresarios es invertir, arriesgar nuestros recursos y generar empleo", afirmó.

Barbery sostuvo que, si bien el Gobierno ha adoptado algunas medidas de corto plazo, estas resultan insuficientes para resolver los problemas estructurales que enfrenta la economía boliviana. En ese sentido, pidió acelerar decisiones orientadas a reducir el déficit fiscal, fortalecer las exportaciones, garantizar la seguridad jurídica y promover la inversión privada.

El dirigente también cuestionó los efectos que dejaron los recientes bloqueos, al señalar que impidieron el normal desarrollo de las exportaciones y limitaron el ingreso de divisas, recursos que considera fundamentales para financiar la importación de combustibles y otros productos esenciales.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en una reforma tributaria, reducir la burocracia estatal y adoptar medidas que favorezcan la inversión nacional y extranjera para reactivar la economía y generar empleo.

Respecto a las conclusiones del encuentro, Barbery indicó que el sector empresarial espera concretar una reunión con el Gobierno en los próximos días para presentar sus propuestas y trabajar de manera conjunta en soluciones.

"Esperamos que se puedan tener reuniones con el Gobierno orientadas a encontrar las soluciones y dar los pasos que se tienen que dar en busca de esas soluciones urgentes", manifestó.

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