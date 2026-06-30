Decreto 5646 reduce aranceles de importación: conozca nueva escala y desde cuándo rige

El Gobierno emitió el Decreto Supremo N° 5646, mediante el cual se reduce en cinco puntos porcentuales la escala del Gravamen Arancelario para la importación de mercancías dentro del universo arancelario correspondiente a la gestión 2026.

La medida fue asumida en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible del boliviano respecto al dólar estadounidense, con el objetivo de mitigar el impacto que la adecuación cambiaria pueda generar sobre los costos de importación y favorecer a los consumidores finales.

Nueva escala arancelaria

Con el Decreto Supremo 5646, la escala arancelaria se modificará de la siguiente manera:

Las mercancías que tenían un arancel del 40% bajarán al 35%.

Las que tenían un arancel del 35% bajarán al 30%.

Las que tenían un arancel del 30% bajarán al 25%.

Las que tenían un arancel del 25% bajarán al 20%.

Las que tenían un arancel del 20% bajarán al 15%.

Las que tenían un arancel del 15% bajarán al 10%.

Las que tenían un arancel del 10% bajarán al 5%.

Y las que tenían un arancel del 5% bajarán al 0%.

Vigencia hasta 2027

La reducción será temporal y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

El decreto establece que las mercancías que ya cuenten con normas temporales vigentes mantendrán sus alícuotas actuales si estas son inferiores a las nuevas tasas fijadas por el Decreto 5646.

Una vez concluido el plazo de esas normas previas, los productos deberán adecuarse automáticamente al nuevo esquema arancelario.

Cambios en la base imponible

La norma también modifica el cálculo de la base imponible para el Gravamen Arancelario.

Según el decreto, la base imponible estará constituida por el valor de transacción de la mercancía, más los gastos de carga y descarga, además del 10% del costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera.

En el caso del transporte aéreo, para determinar el valor CIF Aduana, se tomará en cuenta el 10% del importe efectivamente pagado por el flete aéreo.

Entra en vigencia el 6 de julio

El Decreto Supremo 5646 entrará en vigencia el 6 de julio de 2026.

La ejecución y cumplimiento de la norma estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Con esta medida, el Gobierno busca reducir los costos de importación en medio del nuevo escenario cambiario y aliviar el posible impacto en los precios de productos importados que llegan al consumidor final.

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