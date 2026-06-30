Mecánicos advierten que diésel mezclado con agua puede dañar inyectores y bomba del motor

Tras las denuncias sobre una presunta mezcla de agua con diésel en cisternas y estaciones de servicio, mecánicos especializados advirtieron que este tipo de irregularidad puede provocar daños importantes en los vehículos, especialmente en el sistema de alimentación de combustible.

Según los expertos, el agua dentro del diésel puede ocasionar corrosión en piezas sensibles del motor, como toberas, inyectores, bomba de combustible y otros componentes vinculados al paso del carburante.

“Al entrar el agua, es un elemento que va a ocasionar corrosión dentro de las toberas, los inyectores, la bomba y todo lo que está implicado en el sistema de combustible”, explicó un mecánico consultado.

Daños distintos a la carbonilla

Los expertos aclararon que los efectos del agua en el motor son diferentes a los problemas generados por la carbonilla.

Mientras la carbonilla puede formar residuos similares a goma o carbón dentro del sistema, el agua puede provocar oxidación y corrosión en varias piezas internas.

Piden tomar recaudos

Los mecánicos señalaron que los daños no siempre aparecen de manera inmediata, por lo que recomendaron a los conductores estar atentos al rendimiento del vehículo y tomar recaudos si sospechan que cargaron combustible contaminado.

También pidieron que las autoridades correspondientes refuercen los controles de calidad para evitar que carburante en malas condiciones llegue a los motorizados, especialmente a vehículos de transporte público, pesado y de larga distancia.

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