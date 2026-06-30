Transporte pesado pide investigar origen de cisterna con presunta agua

El sector del transporte pesado denunció una presunta irregularidad en el contenido de una cisterna de diésel que habría llegado a la zona de Villa Adela, en El Alto, con aparente presencia de agua en su interior.

Domingo Ramos, dirigente del transporte pesado, pidió a las autoridades investigar el caso y establecer en qué punto se habría producido la supuesta mezcla del carburante.

“Pedimos que se investigue dónde se está realizando la mezcla y quién lo está haciendo”, señaló el dirigente, al cuestionar los controles de calidad sobre el combustible distribuido en estaciones de servicio.

Cuestionan controles de YPFB y ANH

Ramos afirmó que la cisterna observada tendría que haber salido de instalaciones vinculadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por lo que pidió revisar los procedimientos internos de control y fiscalización.

El dirigente también cuestionó el trabajo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de YPFB, al señalar que ambas instituciones deben garantizar la calidad del combustible antes de su distribución.

Según el sector, las autoridades deben identificar responsabilidades y evitar que este tipo de denuncias afecten nuevamente al abastecimiento y a los transportistas.

Yungas también expresa preocupación

Transportistas de los Yungas también manifestaron su preocupación por las denuncias sobre diésel presuntamente mezclado con agua.

Indicaron que, si bien el abastecimiento de gasolina y diésel comienza a normalizarse de manera paulatina, ahora surge una nueva inquietud relacionada con la calidad del carburante.

El sector pidió a la ANH realizar controles más rigurosos, debido a que muchos choferes recorren largas distancias y una posible alteración del combustible podría ocasionar fallas mecánicas en sus motorizados.

Surtidores observados en La Paz

En La Paz, dos estaciones de servicio fueron observadas tras denuncias similares sobre presuntas irregularidades en el contenido del diésel.

Una de ellas es el surtidor Volcán, ubicado en la avenida Montes, donde hasta el mediodía no se había restablecido la venta de diésel. Conductores que permanecían en el lugar señalaron que la venta de gasolina se realizó con normalidad durante la mañana, pero el despacho de diésel seguía suspendido.

La situación se arrastra desde la anterior jornada, cuando se reportó la presunta presencia de agua en una cisterna que debía descargar carburante.

Conductores esperan respuesta

Choferes y conductores de flotas permanecían a la espera de una definición para saber si llegaría una nueva cisterna o si deberían trasladarse a otro surtidor para conseguir el combustible.

Según el reporte desde el lugar, técnicos de la ANH llegaron previamente a las estaciones observadas para tomar muestras del combustible y llevarlas a análisis.

Hasta el momento, los transportistas aguardan los resultados oficiales para confirmar o descartar si el diésel contenía agua u otra alteración.

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