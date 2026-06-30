Surtidores privados se declaran en emergencia por distribución de combustible en Cochabamba

La Asociación de Surtidores (Asosur) de Cochabamba y la Asociación Privada de Comercializadores Líquidos y Gas Natural (Asespri) se declararon en estado de emergencia. Ambas organizaciones denuncian una presunta distribución desigual de carburantes por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señalando que las estaciones de servicio privadas reciben volúmenes significativamente menores en comparación con los surtidores administrados de forma directa por la estatal petrolera.

Diego Ferrufino, presidente de Asosur Cochabamba, señaló que la dotación diaria expone una marcada diferencia entre ambos sectores, afectando la regularidad del servicio privado.

"A las estaciones de servicio privadas nos dotan de un volumen mínimo para comercializar a la población. Un ejemplo: si a un privado le entregan 5 mil litros de gasolina, a las estaciones de servicio que pertenecen a YPFB les entregan 24 mil o 35 mil litros de gasolina por día", detalló el representante.

En sintonía con este reclamo, Asespri emitió este 30 de junio un comunicado público en el que deslinda al sector privado de toda responsabilidad por las fallas en el suministro de gasolina y diésel, apuntando a factores logísticos externos.

"De acuerdo con nuestros contratos de comercialización, las estaciones de servicio únicamente comercializamos los volúmenes de combustible que YPFB nos provee. Actualmente, enfrentamos constantes retrasos en los despachos y la falta de entrega de los cupos programados, situación que afecta directamente a nuestros usuarios y genera graves perjuicios económicos al sector", reza el documento emitido por Asespri.

Impacto en el suministro local

De acuerdo con el reporte de Asosur, de las 110 estaciones de servicio que operan en el departamento de Cochabamba, aproximadamente 50 surtidores privados no registraron asignación de gasolina durante la jornada.

Respecto al diésel, Ferrufino explicó que la entrega a los privados se situó entre un 60% y 70% de lo habitual, calificándolo como un despacho de volúmenes reducidos pero efectivo, a diferencia de la paralización temporal en el flujo de gasolina hacia esas estaciones.

Concentración de filas y exigencias al sector regulador

Desde el sector privado argumentan que la concentración del carburante en los puntos de venta estatales reduce la capacidad de distribución de la red local, derivando en la saturación de zonas específicas de la ciudad.

Zonas afectadas: Se reporta una alta concentración de vehículos y tiempos de espera prolongados en las avenidas América, Simón López y Petrolera, vías donde se ubican las estaciones de servicio dependientes de YPFB.

Demanda de equilibrio: Las asociaciones sostienen que una distribución equitativa entre los 110 surtidores del departamento optimizaría el flujo de abastecimiento y disminuiría la longitud de las filas en los surtidores estatales.

Ante este escenario, Asespri formalizó tres peticiones principales dirigidas a las autoridades del sector energético:

A la ANH: Exigen un mayor y efectivo control sobre los procesos de distribución de los hidrocarburos. A YPFB: Solicitan la reposición inmediata de los cupos programados que no fueron despachados a tiempo. Al sistema de asignación: Piden el establecimiento de una programación equitativa, transparente y sin discriminación para todas las estaciones de servicio, manifestando que el sector privado "no puede seguir siendo responsabilizado por una situación que es completamente ajena a su voluntad y control".

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