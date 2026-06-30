Rodrigo Paz sostiene reunión bilateral con Lula y destaca alianza estratégica con Brasil

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, informó que sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolla en Paraguay.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario boliviano calificó el encuentro como “histórico” y destacó la importancia de fortalecer la relación entre ambos países.

“Sostuvimos un encuentro bilateral histórico con el presidente de Brasil, Lula, consolidando nuestra alianza estratégica como el socio comercial clave de la región”, publicó Paz.

Brasil, socio clave para Bolivia

La reunión se da en un contexto en el que Bolivia busca fortalecer su presencia regional y avanzar en una agenda de integración económica, comercial y logística con países vecinos.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de Bolivia y un actor estratégico para proyectos vinculados a exportaciones, energía, comercio, infraestructura y corredores de integración.

Agenda regional

El encuentro entre Paz y Lula forma parte de la agenda bilateral que el presidente boliviano desarrolla durante su participación en la Cumbre del Mercosur.

En anteriores declaraciones, Paz señaló que Bolivia busca consolidarse como un país integrador y bioceánico, capaz de articular mercados entre el Atlántico y el Pacífico.

La reunión con el mandatario brasileño refuerza esa línea de trabajo, orientada a abrir oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo regional.

Bolivia en la Cumbre del Mercosur

La participación boliviana en la cumbre también apunta a reposicionar al país en el escenario internacional, luego de semanas marcadas por conflictos internos y dificultades económicas.

Paz destacó que Bolivia busca dejar atrás una etapa de aislamiento y avanzar hacia una agenda de integración, producción y apertura al mundo.

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