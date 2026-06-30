Reymi Ferreira cuestiona al Órgano Judicial: “El pedido es legítimo, pero el paro no es el camino”

El exministro y analista político Reymi Ferreira se refirió a la advertencia del Órgano Judicial de asumir medidas de presión, entre ellas un paro nacional, si no se atienden sus demandas presupuestarias e institucionales.

Ferreira reconoció que el pedido de mayor presupuesto para la justicia tiene fundamento, debido a las limitaciones económicas que enfrenta el sistema judicial. Sin embargo, cuestionó el método anunciado por las autoridades judiciales y advirtió que la paralización de un órgano del Estado no sería la vía más adecuada.

“Tiene razón en el pedido. Me parece que el presupuesto que tiene el Poder Judicial, que es un órgano autónomo, debería ser suficiente”, sostuvo.

“El tema es el medio”

El analista remarcó que el debate no está únicamente en el fondo de la demanda, sino en la forma en la que se pretende presionar al Ejecutivo y Legislativo.

“Yo creo que el presidente puede tener mucha legitimidad en su pedido. El tema es el medio. El medio creo que no es, a mi criterio, el más apropiado”, afirmó.

Ferreira señaló que no se ha visto antes que un órgano del Estado asuma un paro como medida de presión y consideró que esa decisión podría abrir una lógica peligrosa para el funcionamiento institucional del país.

“Eso no se ha visto y podría ser una lógica peligrosa, que en el futuro los órganos del Estado se puedan paralizar”, advirtió.

Presupuesto, independencia y condiciones laborales

Pese a cuestionar el paro, Ferreira insistió en que la falta de recursos en el Órgano Judicial es un problema real. Afirmó que los sueldos dentro del sistema judicial no son los adecuados, especialmente para autoridades que tienen altos niveles de responsabilidad.

Además, vinculó esa precariedad con los problemas estructurales de la justicia, entre ellos la corrupción.

“Hemos visto los sueldos que tiene y es una de las causas, creo yo, de los niveles de corrupción que tiene el Poder Judicial, porque los sueldos no son los que deberían tener, por lo menos los altos magistrados, que tienen en sus manos mucha responsabilidad”, señaló.

Ferreira también planteó que se debe analizar una mayor autonomía financiera o la transferencia suficiente de recursos para que el Órgano Judicial funcione como una institución verdaderamente independiente.

“Si no, de alguna u otra forma está vinculado al Legislativo, que aprueba el presupuesto, y al Ejecutivo, que plantea los montos del presupuesto”, explicó.

El costo termina recayendo en los litigantes

El exministro también cuestionó que muchos costos operativos de la justicia terminen siendo asumidos por los ciudadanos que acuden al sistema judicial.

“Los litigantes no deberíamos pagar nada, pero para hacer un trámite, una notificación, si usted no le paga el taxi al diligenciero, no se mueve. Las fotocopias, todo eso, lo paga finalmente el pueblo”, sostuvo.

Para Ferreira, esa situación demuestra que el reclamo presupuestario es legítimo y que la justicia necesita mejores condiciones para funcionar correctamente.

Advierte un precedente institucional

A pesar de respaldar el fondo del pedido, Ferreira insistió en que un paro judicial no debería convertirse en una práctica aceptada dentro del funcionamiento del Estado.

“Lo que no debe, me parece, sentar un presidente es que un órgano del Estado ingrese en un paro, una huelga. No creo que sea lo apropiado”, concluyó.

Sus declaraciones se dan en medio de la tensión entre el Órgano Judicial, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, luego de que jueces y magistrados advirtieran con medidas de presión si no se atienden sus demandas de presupuesto, modernización e independencia institucional.

Mira la programación en Red Uno Play