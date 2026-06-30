Exportadores prevén mayor competitividad con el tipo de cambio flexible

El sector empresarial exportador del país expresó una postura favorable respecto a la implementación del tipo de cambio flexible, una medida económica que entró en vigencia este lunes en Bolivia. Los representantes del área proyectan que esta transición normativa dinamizará la economía nacional y otorgará mayores ventajas comerciales en el ámbito internacional.

Juan Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), destacó el impacto que tendrá dejar atrás el anterior esquema cambiario, señalando que la rigidez previa limitaba el alcance del sector en el exterior.

"Durante más de 20 años hemos tenido un cambio fijo que nos restaba mucha competitividad. Ahora vamos a poder, creo, lograr incluso más mercados con mejores ventajas", manifestó el representante empresarial.

Expectativas de flujo de divisas y competitividad

De acuerdo con el análisis del titular de Cadexco, la flexibilización de la moneda permitirá un ajuste más realista en la cotización del dólar, lo que facilitará el ingreso de divisas al circuito formal bajo nuevas condiciones de mercado.

Dinámica comercial: Ávila explicó que un tipo de cambio adaptado —citando como ejemplo una referencia de 9.78 bolivianos por dólar— modifica las condiciones de venta y retorno para los productores nacionales, equiparándolos de mejor manera con sus competidores externos.

Perspectiva sectorial: El empresariado considera que este cambio de política económica marca un punto de inflexión que, de sostenerse con estabilidad, incrementará los márgenes de competitividad para todo el aparato exportador boliviano.

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