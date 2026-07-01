Empresarios piden ley antibloqueos y reactivación económica urgente al gobierno

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Juan Pablo Demeure, informó que el sector empresarial pedirá una reunión urgente con el Gobierno para plantear una agenda de reactivación económica y exigir una norma que impida nuevos bloqueos en el país.

La propuesta surge tras un encuentro nacional realizado en Cochabamba, donde participaron cerca de 60 sectores empresariales privados, con el objetivo de consensuar una sola voz frente a la crisis económica y los daños ocasionados por casi dos meses de paralización.

Plantean una ley antibloqueos

Demeure afirmó que el país necesita una ley que garantice la libre transitabilidad y establezca sanciones claras contra quienes bloqueen carreteras o afecten el normal desarrollo de las actividades económicas.

Según el dirigente empresarial, esta norma puede denominarse ley antibloqueos, ley de libre transitabilidad o regulación de la protesta social, pero debe dejar establecido que los bloqueos no pueden estar por encima de los derechos de la mayoría.

“El bloqueo no es un derecho, no es una forma de protesta, son delitos y no se pueden permitir nunca más”, sostuvo.

Piden participar en decisiones económicas

El representante empresarial señaló que el Gobierno debe tomar en cuenta al sector privado cuando se definan políticas económicas que afecten a quienes invierten, generan empleo y sostienen la actividad productiva del país.

Demeure cuestionó que decisiones vinculadas a la economía sean tomadas sin la participación de los sectores directamente afectados.

Medidas urgentes para reactivar empresas

Entre las propuestas del encuentro empresarial, se plantean medidas de corto plazo para salvar a las empresas afectadas por los bloqueos, como mecanismos de financiamiento rápido y accesible para recuperar capital de trabajo.

También se habló de una pausa en pagos, pero bajo un esquema que no traslade el problema de un sector privado a otro.

El sector empresarial además considera necesario avanzar en una ley de inversiones, modernizar normas laborales y trabajar en una nueva ley tributaria que incentive la formalización y la generación de empleo.

Solicitarán reunión con el Ejecutivo

Demeure informó que las conclusiones del encuentro serán sistematizadas y presentadas al presidente y a los ministros, con el fin de establecer una ruta crítica para su implementación.

El dirigente también planteó crear un mecanismo permanente de coordinación entre el sector privado, el Gobierno central, gobiernos departamentales y municipales.

Buscan sanciones y resarcimiento

El empresariado analiza además acciones para que los responsables de los daños ocasionados durante los bloqueos sean identificados, sancionados y se evalúen mecanismos de resarcimiento.

Demeure sostuvo que Bolivia necesita recuperar seguridad jurídica, atraer inversiones, garantizar el trabajo y evitar que nuevos conflictos vuelvan a paralizar la economía nacional.

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