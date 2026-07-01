Sebastián Marset podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos

El proceso judicial contra Sebastián Marset en Estados Unidos podría ingresar a una nueva etapa, luego de que se conociera una posible ampliación de cargos que, de formalizarse, podría derivar en una condena mucho más severa, incluso de prisión perpetua.

Así lo explicó Marcelo Paredes, periodista boliviano radicado en Estados Unidos y experto en temas de seguridad, quien realiza seguimiento al caso desde la llegada de Marset al país norteamericano.

Según Paredes, inicialmente Marset enfrentaba acusaciones relacionadas con lavado de dinero, conspiración para el tráfico de cocaína y delitos vinculados al uso de la hidrovía en Paraguay. Sin embargo, ahora se analiza una nueva figura relacionada con el crimen organizado, 'narcoterrorista'.

Posible giro en la defensa

Paredes señaló que esta nueva acusación podría modificar completamente la estrategia de defensa de Marset, quien además habría cambiado de abogados.

El periodista explicó que este cambio legal abre la posibilidad de una nueva línea de defensa, aunque aclaró que todavía se trata de un escenario en desarrollo.

“Esto va a dar un giro rotundo a la defensa, porque la estrategia será totalmente diferente”, sostuvo.

También indicó que existe la posibilidad de que Marset decida colaborar con la investigación, aunque remarcó que se trata de un análisis prospectivo y no de un hecho confirmado.

Marset rechaza acusaciones

De acuerdo con Paredes, Marset habría negado responsabilidad en los delitos que se le atribuyen y, mediante una carta manuscrita, habría sostenido que no es culpable y que buscará demostrarlo con pruebas.

El periodista también señaló que la defensa podría cuestionar el operativo desarrollado en Bolivia, su detención, el traslado a Estados Unidos y la presunta participación de agencias extranjeras en el proceso.

Esos elementos, aclaró, deberán ser corroborados durante las siguientes audiencias judiciales.

Próximas audiencias

Paredes informó que el proceso continuará con una audiencia de estatus, en la que la defensa y la Fiscalía de Estados Unidos revisarán el avance del caso, la presentación de documentación y la incorporación de pruebas.

Además, indicó que el próximo 7 de julio se prevé una audiencia formal en la que podrían profundizarse los nuevos cargos contra Marset.

Según el periodista, aún falta tiempo para llegar a un juicio, pero todo apunta a que el caso avanzará hacia esa etapa.

Caso genera atención internacional

Paredes afirmó que el proceso contra Marset es seguido con atención por autoridades de varios países, entre ellos Uruguay, Paraguay, España, Estados Unidos y Bolivia.

El periodista consideró que el caso podría convertirse en un precedente por la forma en que se desarrolló la captura, extradición y acusación contra una figura señalada por delitos vinculados al narcotráfico internacional.

La defensa y la Fiscalía deberán confrontar sus argumentos en las próximas audiencias, mientras se espera conocer si la nueva acusación será formalizada y qué impacto tendrá en el proceso judicial.

Mira la programación en Red Uno Play