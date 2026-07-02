La Sabrosa alcanzó su mejor presentación y elevó el nivel de la competencia

La gala de este miércoles en La Gran Batalla Superstars cerró con uno de los momentos más emotivos de la semana del despecho. La Sabrosa junto a la academia Un1ty subieron al escenario para interpretar “Sin llorar”, de Yuridia, y lograron conmover al jurado con una puesta en escena cargada de sentimiento, fuerza e interpretación.

Tras la presentación, la mayoría de los jueces se puso de pie y aplaudió el trabajo del equipo, que apostó por una propuesta artística intensa y emocional.

Elka Meyer: “A mí sí me hizo sentir”

Elka Meyer destacó el trabajo conjunto de La Sabrosa y la academia Un1ty, resaltando la conexión emocional que lograron transmitir sobre el escenario.

“Un buen equipo. Sean o no las lágrimas reales, a mí sí me hizo sentir. El intérprete hizo un buen trabajo y los bailarines también mostraron. A mí me llegó, fue una presentación muy bonita y artística. Sigan así”, expresó.

Gabriela Zegarra la calificó como una presentación de nivel máximo

Gabriela Zegarra fue una de las más contundentes al momento de evaluar la presentación y aseguró que se trató de una de las mejores actuaciones de la temporada.

“De esta temporada es la primera presentación que está en nivel máximo. Nos dieron de todo, fue muy completo y todos sintieron la canción. No hay nada más que decirles que felicidades. Me encantó la canción”, afirmó.

La jurado valoró que el equipo haya logrado unir interpretación, baile, emoción y conexión con la temática del despecho.

Tito Larenti destacó su empoderamiento

Tito Larenti también elogió la entrega de La Sabrosa y resaltó la fuerza con la que asumió el escenario.

“Sabrosa, estuviste empoderada y con sazón. La verdad, lo trajiste al escenario. Me encanta que te sueltes y lo disfrutes, que sea distinto, que vengas a vivirlo e interpretarlo”, señaló.

El jurado le pidió continuar mostrando esa seguridad y autenticidad en sus próximas presentaciones.

“Trae más cosas como esa, destaca las cosas que haces y los valores que tienes”, agregó.

Luego de escuchar las devoluciones del jurado, La Sabrosa explicó parte de la intención emocional de su presentación.

“Yo sé llorar, y dije: ¿por qué no lloramos entonces? Y lo hicimos”, expresó.

La noche también tuvo un momento familiar especial. La madre de La Sabrosa estuvo presente en el escenario y destacó el apoyo, cariño y fortaleza de su hija. Junto al padre de la participante, resaltaron el valor y la actitud con la que enfrenta cada reto dentro de la competencia.

Quimey del Río: “Fue tu mejor presentación”

Quimey del Río consideró que La Sabrosa alcanzó su mejor nivel hasta ahora y señaló que esta actuación debe marcar un estándar dentro del programa.

“Para mí ha sido tu mejor presentación hasta ahora. Este es el estándar que deberíamos esperar”, afirmó.

El jurado destacó especialmente el trabajo interpretativo y la forma en que La Sabrosa se metió en la historia de la canción.

“Lo que más me gustó fue el tema de la interpretación. Se notaba que estabas muy metida en el escenario. Para mí estuvo espectacular, y eso acompañó el lip sync”, agregó.

“Esto es arte”

Visiblemente emocionada por la respuesta del jurado y el respaldo de su familia, La Sabrosa cerró su participación con una frase que resumió el espíritu de la noche.

“Esto es arte”, expresó.

Con esta presentación, La Sabrosa y Un1ty cerraron la gala de despecho con una de las actuaciones más comentadas y aplaudidas, elevando la exigencia de la competencia y dejando una fuerte impresión en el jurado y el público.

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