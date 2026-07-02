Empresarios de La Paz esperan reglamentación para importar combustible

La Federación de Empresarios Privados de La Paz espera la reglamentación del Decreto Supremo 5644 para definir la participación del sector privado en la importación de combustibles.

Su presidente, Rolando Kempff, señaló que existe interés empresarial en importar diésel y gasolina, especialmente ante la emergencia energética que atraviesa el país, pero remarcó que se necesitan reglas claras, controles y seguridad jurídica para que la medida pueda aplicarse.

“El decreto abre las puertas de importación de combustible para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina a cada rincón del país”, afirmó Kempff.

Medida excepcional y regulada

Kempff aclaró que la norma no significa una liberación permanente del mercado de combustibles, sino una autorización excepcional, temporal y regulada.

Explicó que el objetivo es permitir que privados, cooperativas y otros sectores productivos puedan importar carburantes, ya sea para consumo propio o para su comercialización.

Sin embargo, remarcó que no se podrá mezclar el combustible importado por privados con el carburante subvencionado que distribuye YPFB.

Empresarios analizan opciones

El dirigente informó que empresas vinculadas al rubro de distribución de combustibles y estaciones de servicio ya analizan la posibilidad de acogerse al Decreto 5644.

Kempff indicó que el sector empresarial sostendrá reuniones para evaluar qué empresas podrían participar en la importación de diésel y gasolina, no solo en La Paz, sino también en otros departamentos como Santa Cruz y Oruro.

Importación requiere inversión y logística

El representante empresarial reconoció que importar combustibles no es una tarea sencilla, ya que requiere capacidad logística, capital y financiamiento.

En ese sentido, consideró que la banca podría jugar un rol importante para apoyar a los empresarios que decidan asumir el riesgo de ingresar a este nuevo esquema.

Piden seguridad jurídica

Kempff señaló que, además de la reglamentación del decreto, el empresariado necesita condiciones de seguridad jurídica para invertir.

También pidió avanzar en normas contra los bloqueos, una ley de hidrocarburos, una ley de minería y otras disposiciones que generen confianza para el sector privado.

Según el dirigente, la importación privada de combustibles puede convertirse en una alternativa para mejorar el abastecimiento, garantizar la producción y apoyar la reactivación económica del país.

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