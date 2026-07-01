Ataque armado impide inspección de la AJAM en áreas mineras de Larecaja

Una comisión técnica realizaba labores de inspección, fiscalización y control en áreas mineras de la Cooperativa Playa Dorada de San Juanito R.L., cuando fue emboscada por un grupo de personas en proximidades de la comunidad Achiquiri.
01/07/2026 16:57
Escuchar esta nota
Una comisión técnica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) fue víctima de un ataque mientras realizaba tareas de inspección, fiscalización y control en áreas mineras ubicadas en la provincia Larecaja, del departamento de La Paz.
El hecho se registró en las áreas mineras Playa Dorada, Playa Dorada I, Playa Dorada II y Playa Dorada IV, de titularidad de la Cooperativa Playa Dorada de San Juanito R.L., situadas en proximidades de la comunidad Achiquiri, entre los municipios de Mapiri y Tacacoma.
Comisión fue emboscada
De acuerdo con la información reportada, durante la inspección un grupo de personas emboscó a los servidores públicos e impidió el desarrollo de las labores de control.
Los funcionarios fueron agredidos con el lanzamiento de piedras y se reportaron disparos con armas de fuego, lo que puso en riesgo la integridad física de la comisión técnica.
Funcionarios tuvieron que retirarse
Ante la situación de violencia y al ser perseguidos, los servidores públicos se vieron obligados a retirarse del lugar para resguardar su seguridad.
La inspección debía verificar el cumplimiento de la normativa minera en las áreas señaladas, como parte de las tareas de control y fiscalización que realiza la AJAM.
El hecho genera preocupación por las condiciones de seguridad en las labores de fiscalización minera y por los obstáculos que enfrentan las autoridades durante los operativos en zonas de explotación.
Mira la programación en Red Uno Play