Ataque armado impide inspección de la AJAM en áreas mineras de Larecaja

Una comisión técnica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) fue víctima de un ataque mientras realizaba tareas de inspección, fiscalización y control en áreas mineras ubicadas en la provincia Larecaja, del departamento de La Paz.

El hecho se registró en las áreas mineras Playa Dorada, Playa Dorada I, Playa Dorada II y Playa Dorada IV, de titularidad de la Cooperativa Playa Dorada de San Juanito R.L., situadas en proximidades de la comunidad Achiquiri, entre los municipios de Mapiri y Tacacoma.

Comisión fue emboscada

De acuerdo con la información reportada, durante la inspección un grupo de personas emboscó a los servidores públicos e impidió el desarrollo de las labores de control.

Los funcionarios fueron agredidos con el lanzamiento de piedras y se reportaron disparos con armas de fuego, lo que puso en riesgo la integridad física de la comisión técnica.

Funcionarios tuvieron que retirarse

Ante la situación de violencia y al ser perseguidos, los servidores públicos se vieron obligados a retirarse del lugar para resguardar su seguridad.

La inspección debía verificar el cumplimiento de la normativa minera en las áreas señaladas, como parte de las tareas de control y fiscalización que realiza la AJAM.

El hecho genera preocupación por las condiciones de seguridad en las labores de fiscalización minera y por los obstáculos que enfrentan las autoridades durante los operativos en zonas de explotación.

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