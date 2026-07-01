Delincuentes vacían una vivienda en Viacha y vecinos exigen seguridad

La inseguridad no da tregua en los alrededores de El Alto. En las últimas horas, vecinos de la urbanización Mariscal Santa Cruz Centauro, en el municipio de Viacha, se declararon en estado de emergencia y salieron a las calles a protestar tras registrarse un descarado robo a una vivienda, donde los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y objetos de valor.

El 'modus operandi' quedó registrado en video

Aprovechando la oscuridad de la noche y la ausencia de los propietarios, dos antisociales estudiaron minuciosamente el sector antes de actuar. Las cámaras de videovigilancia del lugar captaron el momento exacto en que los sujetos treparon las paredes perimetrales para ingresar al inmueble.

Una vez adentro, los delincuentes forzaron las chapas de los ambientes y rompieron ventanas para acceder al botín.

"Estaba todo cerrado, han roto los vidrios y el seguro lo han abierto. Por ahí empezaron a robar y a sacar las cosas. No sé cómo abrieron el garaje, la puerta, y empezaron a salir normal, como si no pasara nada", relató con impotencia la víctima.

Cuantiosa pérdida: Se llevaron el capital de trabajo

Los delincuentes rebuscaron en las habitaciones y se llevaron televisores, garrafas, víveres y, lo más doloroso para la familia, un ahorro de 15.000 bolivianos.

"Teníamos ahorros dentro de la sala. Esos 15 mil bolivianos eran el capital de trabajo con el que nosotros trabajamos. En el video se muestran los rostros de los delincuentes; pido que den con ellos, que paguen. No es posible que uno con tanto sacrificio...", lamentó el afectado, exigiendo justicia inmediata a las autoridades policiales.

Vecinos molestos sospechan de vigilancia

El hecho delictivo colmó la paciencia de los vivientes de la zona Mariscal Santa Cruz, quienes se organizaron para protestar debido a los constantes robos a casas y la presencia de "jaladores". Los vecinos aseguran que la zona se ha vuelto peligrosa a pesar de los esfuerzos comunitarios por protegerse.

"Nuestra calle ha sido la primera en colocar el seguro de la cadena por seguridad. Los malhechores estudian el lugar, averiguan en las tiendas quiénes viven, quiénes no y a qué hora salen", reclamó indignado uno de los fundadores del barrio.

Los pobladores demandan una mayor presencia policial, patrullajes constantes y que se utilicen las grabaciones de las cámaras de seguridad para capturar de inmediato a los dos delincuentes plenamente identificados en los videos.

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