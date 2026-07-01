¿Qué pasó con la bebé de 10 días? Todo lo que se sabe del caso que estremece a Santa Cruz

El presunto infanticidio de una recién nacida de apenas diez días de vida ha generado consternación en Santa Cruz. La víctima, identificada con las iniciales A.Y.T.C., fue hallada sin vida luego de una investigación iniciada tras la denuncia de una familiar.

Hasta el momento, tres personas permanecen aprehendidas por este caso: los padres de la bebé y un tío paterno, quienes serán puestos a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas.

Una denuncia permitió descubrir el caso

La investigación comenzó el 29 de junio, cuando una tía materna acudió a la Policía para denunciar la desaparición de la recién nacida. Según relató la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la mujer aseguró que hacía aproximadamente 20 días no veía a la bebé e incluso sospechaba que podía haber sido víctima de trata o venta.

La denuncia activó los protocolos de búsqueda y dio inicio a las investigaciones del Ministerio Público y de la Policía.

Los padres y un tío fueron aprehendidos

Durante las primeras actuaciones, los investigadores aprehendieron a los padres de la menor y a un tío por línea paterna, quien, de acuerdo con la investigación preliminar, habría proporcionado la sustancia que presuntamente fue utilizada para provocar la muerte de la bebé.

La Defensoría informó que, según los primeros antecedentes del caso, fueron los propios progenitores quienes indicaron a los investigadores el lugar donde habían enterrado el cuerpo de la menor.

¿Qué investiga la Fiscalía?

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la investigación busca establecer con precisión las circunstancias en las que murió la recién nacida.

Como parte de las primeras diligencias, se secuestraron cuatro teléfonos celulares y Bs 3.510, elementos que serán sometidos a análisis dentro del proceso.

Además, la autopsia médico-legal será determinante para establecer la causa exacta de la muerte y confirmar o descartar la hipótesis de que la bebé habría recibido una sustancia tóxica.

La Defensoría coordina las investigaciones

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia informó que trabaja de manera conjunta con el Ministerio Público en la recolección de pruebas.

Entre las actuaciones previstas figura la verificación de la información relacionada con el nacimiento de la menor en el Hospital El Bajío, además de otros requerimientos investigativos solicitados por la Fiscalía.

Audiencia cautelar, el siguiente paso

Los tres investigados permanecen bajo custodia policial y se espera que en las próximas horas sean sometidos a su audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación jurídica mientras continúan las investigaciones.

Un caso que alarma al país

Con este hecho, Bolivia registra 17 casos de presunto infanticidio en lo que va de 2026, una cifra que vuelve a encender las alertas sobre la violencia contra la niñez y que mantiene en vilo a la población mientras las autoridades buscan esclarecer completamente este caso.

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