La Policía intensifica las investigaciones para dar con los delincuentes que protagonizaron un violento atraco en Santa Cruz, donde una mujer fue despojada de aproximadamente un millón de bolivianos tras ser interceptada por dos motocicletas con hombres armados.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Virgen de Cotoca y Canal Cotoca. De acuerdo con los primeros indicios, la víctima habría sido seguida desde que retiró el dinero de una entidad financiera y fue atacada cuando circulaba por ese sector.

Para concretar el robo, los antisociales realizaron varios disparos contra el vehículo de la mujer, provocando momentos de pánico entre vecinos y conductores. Uno de los proyectiles impactó en una de las ventanas del motorizado y en el lugar aún permanecían restos de los cristales rotos.

Los investigadores recopilan imágenes de cámaras de seguridad de viviendas y negocios de la zona para identificar las motocicletas utilizadas, establecer la ruta de escape y obtener características que permitan ubicar a los responsables.

Se espera que en las próximas horas la Policía brinde un informe oficial sobre los avances de la investigación y si existen personas identificadas o indicios que permitan esclarecer el caso.

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