Envían a la cárcel a implicados en desvío de diésel en Los Troncos

Las autoridades judiciales determinaron enviar al penal de Palmasola con detención preventiva a dos personas presuntamente implicadas en el desvío de diésel en la zona de Los Troncos, en Santa Cruz. La medida se tomó tras una audiencia de medidas cautelares donde se acreditó la participación de los sospechosos en el trasvasijado ilícito del carburante.

El fiscal antidrogas, Rubén Ordoñez, informó sobre las resoluciones del encuentro legal: “Concluyó la audiencia de medidas cautelares la autoridad jurisdiccional ha atendido a los peticionados por el Ministerio Público para dos imputados”.

Asimismo, la autoridad detalló que: “Ha dispuesto la probabilidad de autoría a otro imputado, indicado que sería el guardia de seguridad y que este ha quedado en libertad, con una libertad irrestricta la cual, como Ministerio Público, hemos presentado una apelación una vez concluida la audiencia”.

El modus operandi del desvío

La Fiscalía basó su acusación en los informes policiales y los relatos de la acción directa para demostrar el desvío del combustible antes de su comercialización regular. Con base en estas pruebas, el juez halló indicios suficientes en contra de los principales operadores del hecho delictivo.

https://www.reduno.com.bo/nota/impactante-vuelco-de-tonel-y-exceso-de-velocidad-provocan-fatal-accidente-en-potosi-2026630181556

“La autoridad jurisdiccional ha indicado que sí hay una participación, por eso ha acreditado por la autoridad para dos de los imputados, tanto para el chofer y como para la personera del surtidor”, explicó Ordoñez.

Finalmente, el fiscal aclaró cómo se ejecutó el delito en el lugar: “En realidad, es combustible que ha salido de la planta y estaba dirigida para descargar en el surtidor, pero no ha sido descargado, sino ha sido trasvasijado de una cisterna a otra cisterna; el delito que se ha imputado está sancionado en el artículo 226 del Código Penal por el delito de almacenaje”.

Mira la programación en Red Uno Play